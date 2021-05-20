Kova burcu hangi ay 2021? Kova burcu hangi aylar arası

urçlar dört gruba ayrılmıştır. Bunlar; Ateş, toprak, hava ve su grubudur. Hangi burç grubuna ait olduğunuzu bilmek size temel kişilik özelliklerinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi anlamanızı sağlamaktadır. İnsanlar doğdukları zaman belli bir ay, belli bir gün dünyaya gelirler. Doğdukları Tarih ve Ay'a göre hangi burca ait olduklarını öğrenirler. Peki, Kova burcu hangi ay 2021? Kova burcu hangi aylar arası

Kova burcu hangi aylar arası olduğunu sizler için derledik. İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.

KOVA BURCU HANGİ AY?

Koç Burcu tarihi (21 Mart – 20 Nisan) Buna göre Kova , en insani astrolojik burçtur.

Koçlar, burçların ilk listesinde yer alır. Yaşama enerjik ve hareketli olarak bakarlar. Kendilerine olan ilgi yüksektir yani egoludurlar. Genel olarak olaylara BEN odaklı bakarlar. Olaylara karşı tepkilerini saklamazlar, gizlemezler yani dışa vururlar. İlgi duydukları konularda yaratıcı olmayı severler. Sabırsız ve söz dinlemez yapıları vardır.

KOVA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Kova bir hava burcudur, yani entelektüel, düşünceli, karizmatik ve uzman bir iletişimci. O aynı zamanda platonik ilişkiler ve eksantriklikle en çok ilişkilendirilen işarettir, bu yüzden tuhaf en iyi arkadaşınızla çıkmak gibi bir şey! Unutulmaz bir erkekle birlikte olmak istiyorsanız, kendinize bir Kova bulun!

Kova Burcunun Olumlu Özellikleri:

Dışa dönük

Açık görüşlü

Esprili

Yaratıcı

Orijinal

Otonom

Özgür düşünür

Büyücüler

Kova Burcunun Olumsuz Özellikleri:

Duygusuz

Uzak

Alaycı

Kibirli

Asi

Sosyal açıdan garip

Kova Burcu Sembolü Kökeni

Kova sembolünü gördüğünüzde, burç neredeyse her zaman suyu temsil eden temel bir sembol olan "Glif" ile temsil edilir. Yunan mitolojisi (MÖ 550 civarı), sembolün kendisinin, Helenistik Truva'nın en güzeli olduğu bildirilen yakışıklı bir genç prens olan Ganymede'nin hikayesine dayandığını öne sürüyor.

Ganymede, Olimpos Dağı'nın ve diğer tüm Yunan Tanrılarının Kralı olan Zeus'un hizmetçisiydi. Efsaneye göre, o "Kadeh Taşıyıcı" ydı ve güçlü Tanrı istediği zaman Zeus'a su ve şarap getirmekle görevlendirilmişti.

Ve böylece bir gün, efsaneye göre, Ganymede Zeus'un kölesi olmaktan bıktı ve tüm ambroziyi (şarap, su vb.) Mt. Olympus dünyaya. Sıvı düştüğünde, büyük su baskınlarına neden oldu. Eskiler, bugün bazı nehirlere ve göllere sahip olmamızın sebebinin bu olduğuna inanıyor.

Zeus başlangıçta Ganymede'yi cezalandırmak istedi ama bunun yerine onu ölümsüz yaparak ona merhamet göstermeye karar verdi. Bugün, Kova burcunu gece gökyüzünde, Balık burcu ve Cetus takımyıldızının arasına yerleştirilmiş olarak görüyoruz.

KOVA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Kova burcu kadını tipik olarak zeki ve bağımsızdır. Kendi davulunun ritmine göre yürüyen, istediği şeyi düşünmenin ve yapmanın yanı sıra olduğu gibi olma özgürlüğüne de ihtiyaç duyan bir kadın. O tipik olarak havalı, arkadaş canlısı, eksantrik ve alışılmadık bir kadındır ve dünyaya aynı derecede alışılmadık bir bakış açısıyla bakar.

Tipik bir Kova kadını, özüne kadar bir feminist ve gerçek bir orijinal olarak tanımlanabilir. Yaygın kova burcu kadını özellikleri şunları içerir;

Kendi kuralları var

Eşitlik ve sınırsız özgürlük talep ediyor

Kendine özgü düşünceleri, fikirleri, ahlaki değerleri ve standartları var

Son derece düşünceli ve ne olursa olsun kendine hakim olacak

Tahmin edilebileceği gibi tahmin edilemez ve inatçı

Başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü umursamıyor

Birinin fikrinin onu değiştirmesine izin vermeyecek

Hayat hakkında "yaşa ve yaşat" tutumu var

Her şeyi kendine özgü bakış açısıyla görüyor