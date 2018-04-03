Kotek Mahallesi Sakinleri Kayyum Belediyesi Hizmetleri ile Mutlu Oluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün talimatları ile ekipler tarafından yapılan çalışmalar ilçe sakinlerini mutlu ediyor. Artuklu Belediyesi, Mardinli vatandaşların iyi ve kötü gününde yanında olmak üzere çalışmalarını sürüdürüyor. Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesi sakinleri belediye tarafından yapılan taziye evinden dolayı teşekkür etti.

Taziye evi olmayan mahallelere yeni taziye evi kazandıran belediye, mevcuttaki taziye evlerinin bakım ve onarımını da üstleniyor. Kotek Mahallesi'nin kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı ancak bütçesi yeterli olmadığı için tamamlayamadığı taziye evine Artuklu Belediyesi'nden destek geldi. Kotek Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik'in isteğini geri çevirmeyen Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün gerekli talimatları vermesi üzerine durdurulan taziye evi çalışmaları yeniden başladı. Yetersiz bütçe sebebiyle ilk etapta sadece taziye evi ziyaretlerinin kabul edildiği tek katlı bir salon olarak planlanan taziye evi, Artuklu Belediyesinin de ciddi bütçe desteğiyle 3 katlı olarak bay- bayan yemekhanesi ve otel konforundaki 4 odalı misafirhanesiyle kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

"Kaymakam hızır gibi yetişti"

Kotek Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, kaymakamın hızır gibi yetiştiğini söyledi. Çelik, "Taziye evine başladığımızda tek katlı olarak planlamıştık. Bütçemiz daha fazlasına yetmiyordu. Kaymakamımızdan Allah razı olsun bize Hızır gibi yetişerek taziye evini tamamlamamızı sağladı. Kendisini her ziyaret ettiğimizde bizleri bıkmadan usanmadan dinledi. Bütün sorunlarımızı çözmek için çaba gösteren Kaymakam, Kotek Mahallesi'ne taziye evi yapılması için destek verebileceğini söyleyerek bizleri geri çevirmedi" dedi.

"Artuklu belediyesinin desteği olmazsa 3 senede bitiremezdik"

Taziye evinin kaba inşaatının sona erdiğini belirten Çelik; "Şu anda elektrik tesisatımız çekiliyor. Kendisinin yardımlarıyla kısa sürede taziye evimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Aksi takdirde biz bu taziye evini 3 senede tamamlayamazdık" şeklinde konuştu.

Muhtar Mehmet Çelik, mahalle sakinleri adına yaptığı hizmetlerden dolayı Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi. - MARDİN