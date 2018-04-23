Kosovalı çocukların 23 Nisan coşkusu

Enis Tabak Prizren, 23 Nisan (DHA) - Kosova'da '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde, Türkçe eğitim veren ilköğretim okulu öğrencicleri Prizren'deki Şadırvan merkezinde konser düzenledi.

Konsere Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'den gelen AKP Ordu Metin Gündoğdu, T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile çok sayıda davetli katıldı. Prizren'deki Şadırvan merkezinde düzenlenen Kosova Türkleri Çocuk Konserinde ilköğretim okulu öğrencilerinin gösterileri alanda bulunan katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Törende bir konuşma yapan 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova'da Türkçe eğitimin öneminden bahsetti. Türkiye'den 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinliklerine katılmak için gelen AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, 23 Ninsan'ın böyle anlamlı bir etkinliklerle kutlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da, hem Kosova bağımsızlığı hem 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutlayarak Kosova'daki Türklüğün geleceğinin çocuklar olduğunu söyledi. Tören çocukların gösterileriyle devam etti.