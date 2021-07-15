Kosovalı Boşnak milletvekili Balje'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Kosova'daki Boşnak siyasetçi Duda Balje, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kosova'daki Boşnak siyasetçi Duda Balje, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kosova'daki Sosyal Demokrat Birliği (SDU) Genel Başkanı ve Milletvekili Balje, şahsi Facebook hesabında #TürkiyeGeçilmez etiketiyle Türk bayraklı fotoğrafını paylaştı. Balje paylaşımında, "Bugün Türkiye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. Kosova her zaman Türkiye'nin yanındadır." ifadelerine yer verdi.

Balje, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türkiye ve Türkiye dostları için çok önemli bir an olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadaki paylaşımına da değinen Balje, "Bunu, o gün hayatını kaybeden kurbanlar onuruna yaptım. Türk halkının bu konudaki iradesine hayranım. (Darbe girişimi) Meydana geldiğinde Türkiye'de tatildeydim ve neler yaşandığını görebiliyordum. Türk milletine hayranım ve bunun bir daha yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilere işaret eden Balje, "Türkiye ve Kosova arasında stabil ilişki mevcut. Tabii ki daha da geliştirebiliriz. Türkiye hiçbir zaman Kosova'yı yardımsız bırakmadı. Her ne talep edersek 'hayır' demedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula