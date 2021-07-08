Kosova'da Türk Kültür Merkezi inşa edilecek
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Kosova'da Türk Kültür Merkezi inşa edilecek

Kosova'da Türk Kültür Merkezi inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Prizren Belediyesi arasında Türk Kültür Merkezi inşasına yönelik anlaşma imzalandı.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Prizren Belediyesi arasında Türk Kültür Merkezi inşasına yönelik anlaşma imzalandı.

Prizren Belediyesinde düzenlenen törene, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, Kosova Meclisi Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan'ın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Bakan Damka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kültür Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından Prizren'de yaşayan tüm topluluklara yönelik faaliyetler düzenleneceğini belirterek projenin Prizren'in çok kültürlü yapısının gelişmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Kosova'da yaşayan Türk toplumunun uzun zamandır beklediği bir projeyi başlatmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Damka, "Bakanlık olarak bu yıl ve önümüzdeki yıl bu projeye destek olacağımızın imzasını bugün atmış bulunmaktayız. İnanıyorum ki en kısa zaman içerisinde bütün süreç tamamlanır ve en kısa zaman içerisinde bu projenin temelini atmış olacağız." dedi.

Haskuka ise kültür şehri olarak anılan Prizren'de açılacak Türk Kültür Merkezi'nin kültürel aktivitelerin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak "Prizren birçok topluluğun birlikte hoşgörü içerisinde yaşadığı bir şehir. Türk Kültür Merkezi haricinde birkaç hafta sonra Boşnak Kültür Merkezi'nin de açılışını yapacağız ve bir anlamda Prizren Belediyesindeki kültürel kurumlar tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Prizren Belediyesinin finanse edeceği Türk Kültür Merkezi'nin, yaklaşık 1 milyon avroya mal olması bekleniyor.

Kosova'da Türk Kültür Merkezi inşa edilecek
Kosova'da Türk Kültür Merkezi inşa edilecek
Kosova'da Türk Kültür Merkezi inşa edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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