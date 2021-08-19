Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

- Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti Kosova'nın Mamuşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 13. Mamuşa Domates Festivali'ne katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Kosova arasında güçlü bir kardeşlik bağı olduğunu söyledi.

- Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti

PRİŞTİNE - Kosova'nın Mamuşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 13. Mamuşa Domates Festivali'ne katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Kosova arasında güçlü bir kardeşlik bağı olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç ile Uluslararası 13. Mamuşa Domates Festivali'ne katılmak için gittiği Kosova'da bir dizi temasta bulundu. İlk durağı Priştine Yunus Emre Enstitüsü olan Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Priştire Büyükelçisi Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı ziyaret etti. Priştine Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Balkan Fatihi Sultan Murat Hüdavendigar'ın Priştine'deki türbesini de ziyaret eden Bursa ekibi, gece de Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Domates Festivali'ne katıldı.

Türk ve Balkan ezgilerinin sergilendiği festivalde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sizlerle birlikte olmak, mutluluğunuza, coşkunuza ve heyecanına ortak olmak için geldik. Kosova ve Türkiye'nin kardeşliği tartışılmaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova'ya ne kadar önem verdiğine bizzat şahidim. Kosova mevkii itibariyle Balkanlar'ın en önemli ülkelerinden biri. Mamuşa da çok önemsediğimiz bir şehir. Burada Türk vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz var, Türkçe konuşuyorlar, Burada farklı halkların, farklı dillerin kardeşlik içinde hareket ettiğini görüyoruz. Kosova'ya desteğimizi her zaman vereceğiz. Mamuşa'da bir belediye binası yapmışız. İnşallah bir de kültür merkezi yapacağız. Daha farklı katkılarımız da olacak. Türkiye gibi 84 milyon nüfusu ile Avrupa'nın ikinci büyük nüfusuna ve 5'inci büyük ekonomisine sahip bir ülke ile yine Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri, sanayi şehri Bursa ile işbirliğinde olmak sizler için büyük avantaj. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın" dedi.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç de Türkiye ve Bursa'nın desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, festivalde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aktaş ve Bursa milletvekillerine teşekkür etti.

Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti
Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti
Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti
Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Gervinho Mert Günok Mustafa Er Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:18:30. #1.15#

title