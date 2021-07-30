KOSGEB İl Müdürü Tonkuş'tan Rektör Uysal'a ziyaret
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KOSGEB İl Müdürü Tonkuş'tan Rektör Uysal'a ziyaret

KOSGEB İl Müdürü Tonkuş'tan Rektör Uysal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Kütahya KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede, Tonkuş, üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve iki kurum arasındaki iş birliği konularında fikir alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Tonkuş, Rektör Uysal'a çalışmalarında başarılar diledi. Uysal da Tonkuş'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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