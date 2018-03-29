Korunmaya Muhtaç Çocukların Şefkat Yuvaları - Doğurmadığı Bebeği Annelik Heyecanıyla Emzirdi

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, çocuğu olmadığı için bir bebeğin koruyucu ailesi olan Meryem Deveci, doğum yapmamasına rağmen 22 yıl sonra tattığı annelik heyecanının da etkisiyle bebeği emzirmeye başladı.

Pasinler ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mennan ve 43 yaşındaki Meryem Deveci çifti, koruyucu aile olmak için yaklaşık 1,5 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu.

Henüz 2,5 aylıkken evlatlık edindikleri Burak Y'nin bakımını üstlenen çift, 22 yıllık annelik ve babalık hasretini doğuştan sol ayağı çarpık olan Burak Y. ile giderdi.

Yıllar sonra annelik duygusu yaşayan Meryem Deveci, annelik tutkusu ve heyecanının da etkisiyle hiç doğum yapmamasına rağmen bebeği emzirmeye başladı.

Bebeğin ayağını tedavi ettiren Deveci çifti, çocuğu nüfuslarına kayıt ettirmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunacak.

"Dünyanın en mutlu insanı oldum"

Koruyucu anne Meryem Deveci, çocuğun koruyucu ailesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Meryem Deveci, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Burak'ı emzirmekte biraz zorlandım ama süt annesi oldum. Burak henüz 3 aylıkken yüzüme bakıp 'Anne' deyince şaka gibi geldi, o an aklımı kaybedecek gibi oldum. O kadar öptük, o kadar sevdik ki sevinçten kendimizi kaybettik. Onun 'Anne' demesi dünyada her şeye değer. Burak'ın sevgisi üstünde başka sevgi yok. Burak hayatımıza girdikten sonra eşim beni ben de eşimi unuttum, herşeyimiz Burak oldu."

Farklı seçim yapabilme imkanları olduğu halde bebeği sol ayağındaki çarpıklığını bilerek aldıklarını anlatan Meryem Deveci, şöyle konuştu:

"22 yıldır çocuğumuz olmuyordu, artık 'İyi ki de bu zamana kadar çocuğumuz olmamış' diyoruz. Koruyucu aile sistemi çok güzel bir uygulama, evlat edinme konusunda yaş sınırı kaldırılırsa daha iyi olur. Şimdi Burak'ı nüfusumuza geçirmeyi hedefliyoruz. Burak'ın sevgisi normal çocuk sahibi olanların çok çok üstünde, o sevgi tarif edilemez. Yaşama sebebimiz Burak. Artık tek düşüncemiz Burak'ın sağlıklı büyümesi ve okuması."

Meryem Deveci, imkanı olan herkese koruyucu aileliği önerdi.

"Bu sevginin ötesi yok"

Koruyucu baba Mennan Deveci de Erzurum'daki 42 koruyucu aileden birisi olduklarını söyledi.

Çocuğu aldıklarında sol bacağının doğuştan çarpık olduğunu anlatan Deveci, "Yani bile bile aldık. Allah'a bin şükürler olsun ki almışız. Tedavisi 9 ay sürdü. 6 yaşına kadar özel ayakkabıyla devam edecek sonra tamamen düzelecek inşallah." dedi.

Uzun yıllar çocuk sahibi olmayı beklediklerini aktaran baba Deveci, koruyucu aile sistemiyle bu bekleyişlerinin mutlulukla sonlandığını vurgulayarak, "Allah bize Burak'la öyle bir sevgi verdi ki 'İyi ki çocuğumuz olmamış' diyoruz. Maksat doğurmak değil, büyütmek. Herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyorum. Bunun mutluluğu çok farklı, bu duyguyu yaşamak lazım. İnsanın evladı olsa bile bu kadar sevilmez. Bu sevginin ötesi yok. Burak canımız, ciğerimiz." diye konuştu.

Burak'ın henüz 3 aylıkken "baba" dediğini duyduklarında büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Mennan Deveci, şöyle devam etti:

"Tam 22 yıl bu anı bekledim. Daha önceden Burak'ı hiç görmemiştim. Başvurudan önce Burak rüyalarımıza girmişti. Bu rüyamızdı, gerçek oldu. Sadece çocuğu olmayanlara değil çocuğu olan ve imkanı olanların bir çocuk alması lazım. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz, anne ve baba yapma konusunda her anlamda bize yardımcı oldular."

Deveci, Burak'ı büyüttükten sonra bir kız evlat almak istediklerini kaydetti.

"Annelik tutkusu süt salgılanmasına neden olabilir"

Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu da nadir görülse bile hiç doğum yapmamış kadınların süt annelik yapabileceğini söyledi.

Hiç doğurmamış kadınların emzirdikçe süt kanallarının çalışabileceğini aktaran Kadıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Anne sütünün oluşması beyinden salgılanan oksitosin ve prolaktin hormonları sayesinde gerçekleşir. Bunun için doğum yapmak şart değildir. Evlat edinmiş bir kadının bebeği kucağına alıp emzirmesi annelik tutkusu ve heyecanıyla birleşince sütün oluşmasına sebep olan hormonları açığa çıkartarak süt salgılanmasına neden olabilir. Bundan sonra bazı uyarıcı yöntemlerle bu desteklenmelidir. Kadın hiç doğum yapmamasına rağmen ısrarla bebeği emzirirse beyinden kaynaklanan etkiyle memeden süt gelebilir, kadın emzirdikçe uyarılan memeden süt gelir.