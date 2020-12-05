Koruma altına alınan Kuru göl, tamamen kurumadan korunacak
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Koruma altına alınan Kuru göl, tamamen kurumadan korunacak

05.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:04

Koruma altına alınan Kurugöl, tamamen kurumadan korunacak Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Kurugöl "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenip ilan edilerek tamamen kurumadan koruma altına alınacak Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Kurugöl "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenip...

Koruma altına alınan Kurugöl, tamamen kurumadan korunacak

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Kurugöl "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenip ilan edilerek tamamen kurumadan koruma altına alınacak

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Kurugöl "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenip ilan edilerek tamamen kurumadan koruma altına alınacak.

Görünümü ve doğal yapısı ile Türkiye'nin nadir doğal güzelliklerinden biri olan Sivas'taki Kuru göl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenip ilan edildi. Sivas kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Hafik ilçesine bağlı Kurugöl köyüne adını veren göl, sazlıklardan oluşan adacıkları ve barındırdığı canlı türleri ile dikkat çekiyor. Son yıllarda artan kuraklığın etkisi ile hızla kuruyan gölde ortaya çıkan tuz tabakası, göle ayrı bir güzellik kattı.

Köy ismini gölden aldı

Kurugöl köyünde yaşayan Haşim Boztepe, kuru gölün koruma altına alınmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu sene daha çok kurak geçiyor, su yoktur. Gölümüz temelli kurudu. Sazlıkların arasına girebiliyoruz. Ördek, kaz birçok canlı vardı gölümüzde. İlkbahar'da gölde su vardı şuanda kurudu. Aşağı yukarı 6 aydır yağmur yağmıyor. Biz başvurmuştuk, koruma altına alındı. Çok sevindik. Koruma altına alınması iyi oldu" dedi.

Mehmet Ali Özen, Kurugöl köyünün ismini gölden aldığını belirterek, "Kış yağışlı geçtiği zaman gölümüz doluyor. Yağmur yağmadığı zamanda gölü besleyen kaynaklar yeterli olmuyor, göl dolmuyor. Yağmur yağmadığı zaman göl böyle kuruyor. Köyümüzün ismi de gölden geliyor. Kurugöl köyümüzün ismi. Geçmişten beri kuruyormuş demek" dedi.

" Yaklaşık 6 aydır yağmur yağmıyor"

Şükrü Balkı, yaklaşık 6 aydır yağmadığını ve kuraklığın etkisini gölde gösterdiğini belirterek, "Gölün koruma altına alınması için bizim eski muhtarda müracaat etmişti. Yağmur yağmadığı için şuan maalesef su yok. Köyümüz gölden fazla faydalanamıyor. Göl kurudu, su yok. 5-6 aydır ben buradayım yağmur yağdığını görmedim. Yağmur yok. Gölde ilkbaharda su oluyor" dedi.

Koruma altına alınan Kuru göl, tamamen kurumadan korunacak
Koruma altına alınan Kuru göl, tamamen kurumadan korunacak
Koruma altına alınan Kuru göl, tamamen kurumadan korunacak
Koruma altına alınan Kuru göl, tamamen kurumadan korunacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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