Korsanların bıraktığı gemicinin annesi: Oğlumun sesini duydum, en mutlu günüm
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Korsanların bıraktığı gemicinin annesi: Oğlumun sesini duydum, en mutlu günüm

13.02.2021 14:56 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:01
Korsanların bıraktığı gemicinin annesi: Oğlumun sesini duydum, en mutlu günüm

NİJERYA açıklarında 'M/V Mozart' isimli gemide korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizcinin serbest bırakılması, yakınlarını sevince boğdu.

NİJERYA açıklarında 'M/V Mozart' isimli gemide korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizcinin serbest bırakılması, yakınlarını sevince boğdu. Rizeli gemici İlyas Baş'ın sevinç gözyaşları döken annesi Gülseren Baş, "Bugün oğlumun sesini duydum, en mutlu günüm" dedi.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan geminin 15 mürettebatının serbest bırakıldığı haberi yakınlarına ulaştı. Müjdeli haberi alan denizcilerin yakınları, büyük sevinç yaşadı. Rizeli gemici İlyas Baş'ın annesi Gülseren Baş, kaçırma olayının kendisine 1 hafta sonra söylendiğini belirterek, "Hasta ve rahatsız olduğum için çocuklarım benden gizledi. Televizyonu elimden aldılar, haber izlememe izin vermediler. Komşularımla görüşmeme de izin vermediler. Ben rüyalarımdan emindim. Bir rahatsızlık geçirdim. Duyunca bütün dünya üzerime yıkıldı. Bir anne olarak bir anda bütün kanım çekildi, bütün vücudum, beynim durdu. Çünkü bir çocuğum cezaevinde, MS hastası bir kızım Trabzon'da tedavi alıyor. Çok yaralı bir anneyim. Allah kimseyi çocuğu ile sınav etmesin" dedi.

'OĞLUMUN SESİNİ DUYDUM'

Oğlundan dün haber aldığını söyleyen Baş, "Ama şirket biz habersiz bırakmadı. Bütün şirket yetkililerine çok teşekkür ederim. Bütün devletimize, büyüklerimize çok teşekkür ederim. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Biz daha geç haber bekliyorduk. Dün haber verdiler. Bir yandan ağlıyorum, bir taraftan da sevinç gözyaşı döküyorum. Bugün de oğlumun sesini duydum, en mutlu günüm. Ağlamaktan konuşamadık. Bütün emek verenlere çok teşekkür ederim. Liderlerimize de çok teşekkür ederim. Allah hiçbir anne babaya bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu. 


Korsanların bıraktığı gemicinin annesi: Oğlumun sesini duydum, en mutlu günüm
Korsanların bıraktığı gemicinin annesi: Oğlumun sesini duydum, en mutlu günüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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