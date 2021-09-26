Koronaya iyi geldiği öne sürülen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü - Haberler
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Koronaya iyi geldiği öne sürülen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'de koronavirüse inanmayanlar ve aşıya karşı olanlar tarafından virüse karşı iyi geldiği öne sürülen Ivermectin isimli ilaç ülkede kriz yarattı. Normalde atlardaki paraziti yok etmek için kullanılan ilacı koronavirüsün etkisini azaltmak için aşırı dozda tüketenlerin zehirlenerek öldükleri duyurulurken, yalnızca 2020 yılında Ivermectin nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23 olduğu kaydedildi. Yetkililer şu an bu ilacın koronavirüsün tedavisinde kullanımına onay vermiyor.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgilerin çok yaygın olduğu Abd'de parazit öldürücü ilaç Ivermectin ülkeyi karıştırmaya devam ediyor.

Henüz bilimsel olarak koronavirüse karşı etkisi doğrulanmayan Ivermectin isimli ilacın ülkede belirli kesimler tarafından çok yoğun bir şekilde kullanıldığı açıklandı. Resmi verileri inceleyen uzmanlar, "Aşırı doz Ivermectin alarak zehirlenenlerin sayısı iki katına çıktı" açıklamasını yaptı.

Yetkililer sadece bu yıl içerisinde koronavirüsün etkisini azaltmak için aşırı dozda Ivermectin tüketenlerin zehirlenerek öldüğünü duyurdu. Financial Times, 2020 yılında 23 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarırken, yetkililer koronavirüs salgınından ölenlerin bazılarının aşırı dozda Ivermectin'den öldüğünü tahmin ediyor.

Normalde atlardaki paraziti yok etmek için kullanılan Ivermectin, nadir durumlarda insanlar tarafından da düşük dozlarda kullanılabiliyor. Ivermectin'in aşırı dozunda koma, halüsinasyon görme, baş dönmesi ve sinir sisteminin bozulması gibi belirtiler gözüküyor.

Ülke genelinde Ivermectin kullanımının artmasıyla birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen ay bir tweet paylaşmıştı. Paylaşımda, "Siz bir at değilsiniz. Siz bir inek değilsiniz. Gerçekten, kullanmayı bırakın" açıklamasını yaptı.

İlaç üzerinde yapılan ilk test sonuçları Ivermectin'in bazı koronavirüs hastalarında ölüm oranını azalttığını ortaya koysa da ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şu an elde edilen verilerin virüsün tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağına dair kesin bir karar verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer şu an bu ilacı koronavirüsün tedavisinde kullanımına onay vermiyor.

Koronaya iyi geldiği öne sürülen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Koronaya iyi geldiği öne sürülen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü - Haberler
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