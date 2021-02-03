Koronavirüsün laboratuvardan çıktığını kesin dille reddeden DSÖ heyetinin İngiliz üyesi ağız değiştirdi

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Koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü heyeti, çalışmalarına devam ediyor. Daha önce koronavirüsün laboratuvardan çıkmadığını söyleyen DSÖ'nün İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak, ağız değiştirip laboratuvardan yayıldığı ihtimalini de gözardı etmediklerini söyledi.

DSÖ heyeti, saha çalışmaların 6'ncı gününde, Vuhan'daki çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın merakla takip ettiği ziyaret sonrası Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak Sky News televizyonuna herkesi şoke eden açıklamalar yaptı.

Virüsün ortaya çıktığı veya üretildiği yer olduğuna dair iddialara konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden heyet üyeleri, enstitünün Direktör Yardımcısı Dr. Shi Zhengli ve laboratuvar çalışanlarından bilgi aldı.

HEYET ENGELLERLE KARŞILAŞTI

Temaslarına dair detayları paylaşmayan heyet üyelerinin, erişim konusunda engellerle karşılaştıkları iddia edildi.

LABORATUVAR İDDİALARINA "TAMAMEN SAÇMALIK" DEMİŞTİ

Dr. Peter Daszak, daha önceki açıklamalarında virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığı konusundaki komplo teorilerini reddetmişti ve 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti. Ancak Daszak'ın fikirleri Viroloji Enstitüsü'ne yaptığı ziyaretle bir anda değişti.

Aynı zamanda insanları, hayvanları ve çevreyi ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan koruyan bir sivil toplum kuruluşu olan EcoHealth Alliance üyesi de olan Peter Daszak ve DSÖ ekibinin 'Yarasa Kadın' olarak da tanınan, enstitünün Direktör Yardımcısı Dr. Shi Zhengli ile birlikte laboratuvarda 3 saatlik bir inceleme yaptıkları bildiriliyor.

LABORATUVAR İDDİALARINI GÖZARDI ETMİYORLAR

Daszak, arkadaşlarıyla birlikte daha önce hiç görülmemiş 'verilere' ulaştıklarını ve araştırmada artık 'gerçekten bir yerlere' geldiklerini söyledi. Daszak, son bilgiler ışığında virüsün laboratuvardan yayıldığı ihtimalini de gözardı etmediklerini sözlerine ekledi.

"BİLGİLER BİZİ NEREYE GÖTÜRSE ORAYA GİDECEĞİZ"

Sky News'a konuşan DSÖ üyesi, elde ettikleri yeni bilgilerin soruşturmanın devamı için kendilerine yön bulmakta yardımcı olacağını söylerken 'Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz' ifadelerini kullandı.

MADDİ DESTEK ŞÜPHE YARATMIŞTI

Dr. Daszak'ın ekipteki pozisyonu, EcoHealth Alliance üyesi olduğu ve bu kuruluş laboratuvara maddi destek sağladığı için şüphe yaratmıştı.

Dr. Shi ile de yakın arkadaş olan Daszak, Viroloji Enstitüsü ekibini cansiperane şekilde savunmuş ve virüsün buradan çıktığı iddialarını sert şekilde reddetmişti.