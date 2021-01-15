Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü
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Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü

15.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:19

ABD'nin Teksas eyaletinde görev yapan bilim insanları koronavirüsün ciğerlere ne gibi bir hasar bıraktığını gözler önüne serdi. Sağlıklı bir bireyin, sigara içen bir bireyin ve koronavirüs hastasının röntgen sonuçlarını yan yana getiren uzmanlar, koronavirüsün yarattığı hasarın çok yüksek seviyede olduğunu aktardı.

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve bilim dünyası tarafından vücutta yarattığı tahribat tam olarak anlaşılmayan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir açıklama ABD'nin Teksas eyaletinden geldi. Teksas'taki Teksas Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde doçent doktor olarak çalışan Britatany Bankhead-Kendall, koronavirüs geçirmiş hastaların akciğer filmini sigara içen bir hasta ve sağlıklı bir bireyinkiyle kıyasladı.

Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü
Soldaki görselde sigara içen bir bireyin akciğer filmi görülürken sağda ise koronavirüsü yenmiş bir bireyinki yer alıyor. Akciğer filminde siyahlar ne kadar fazlaysa o kişinin ciğer kapasitesi ve sağlığı o kadar iyi anlamına geliyor. Beyazlığın artması akciğerin kapasitesinin azaldığı anlamına geliyor.

KORONAVİRÜS HASTALARININ CİĞERLERİ BEMBEYAZ

Röntgen sonuçlarında koronavirüs geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin ciğerlerindeki hasarın sigara tiryakilerinden çok ama çok daha kötü olduğunu gösteren Bankhead-Kendall, "Sağlıklı bir bireyin röntgen sonucunda siyah alan büyük olur. Bu da o kişinin ciğerlerine alabileceği oksijen seviyesini gösterir. Sigara içenlerde hafif hareler yer alırken koronavirüs hastalarının ciğerleri ise bembeyazdır. Yani bu da koronavirüsü yenenlerde bile akciğer sorunları yaşanabildiğini gösteriyor" dedi.

Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü

Bankhead-Kendall, kıyaslama yapmak için sağlıklı bir bireyin akciğer filmini de paylaştı.

"NEFESLERİ KESİLİYOR HATTA BAYILIYORLAR"

Koronavirüsü yenen kişilerin nefes alma sorunu yaşayabileceğine dikkat çeken Bankhead-Kendall, Twitter üzerinden, "Bunu kimin duyması gerek bilmiyorum fakat koronavirüs geçirmiş bir kişinin akciğerleri, yıllarca sigara içmiş bir tiryakinin ciğerlerinden çok ama çok kötü. Bu insanlar bayılıyor, nefesleri kesiliyor ve benzeri birçok sorun yaşıyorlar" dedi. CBS DFW'ya konuşan Bankhead-Kendall, "Birçok insan ölüm oranlarından ve koronavirüsün öldürücülüğünden bahsediyor fakat bu hastalığı yenenlerin ileride yaşayacağı sorunlar olacak" ifadesini kullandı.

Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü
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