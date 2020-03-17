Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu

Çin'de yayın yapan bir tıbbi dergi ABD'de bilim insanlarının koronavirüs araştırmalarına yer verdi. Araştırmada, koronavirüsten en çok etkilenen kan grubunun A grubu, en az etkilenenin ise 0 grubu olduğu belirtildi.

17.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:30
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yayın yapan tıbbi dergi BMJ, Yale Üniversitesi ve ABD merkezli genomik araştırmalara odaklanan Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın desteklediği çevrimiçi sağllık araştırmalarının yayımlandığı medRxiv yeni tip koronavirüs ile ilgili Çinli bilim insanlarının çalışmasına yer verdi.

Söz konusu araştırma dünyayı etkisi altına alan ve 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün hangi kan gruplarında daha etkili olduğu ile ilgili bilgiler sunuyor.

2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ

Derginin yer verdiği araştırmada şu ifadeler yer aldı:

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi. Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi. İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.

0 KAN GRUBUNDA RİSK DÜŞÜK

Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre Kovid-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı. medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor.

Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:

A kan grubu: %37.75

0 kan grubu: %25.80

AB VE B KAN GRUPLARI ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLMEDİ

Araştırmada "AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi.

Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu

Haberin Videosu:

Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu

İlgili Haberler

Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (9)
500
SAÇMALAMAYIN: A grubu dünyada en fazla bundan kan grubu 0 ise en az bulunan kan grubu. Bu araştırmanın böyle sonuçlanması olağan birşey zaten. Nurdan şu sonucu çıkarabilirsiniz demekki virüs kan grubuna bakmiyor
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
SEDAT: Yalan haber, itibar etmeyin. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SAMİLİ5: ne kadar saçma 0 ile A grubu dünyada kaç kişi var o farkıda oranlayın eşit düzeyde bulaştığını görmüş olursunuz milletle dalga geçmeyin
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
SHEH: Aynen öyle 0 kan grubu dünya nüfusunun %10’unu oluştururken, A kan grubu %45’ini oluşturmakta.
1 Yayından Kaldır
HAKAN: alakası yok
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HASAN KARA: A grubu kan grubu taşıyan insan ortalamasının 0 kan grubu taşıyana göre daha fazla olmasından sonuç belli zaten.Çok saçma bir araştırma sonucu ortaya çıkmış işimiz bunlara kaldıysa yandık
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
OKUDUĞUNU ANLAYAMIYORMUSUN HÖDÖ?: değerli bir çalışma olmuş, bütün bu telaşın içinde bunu yapan bilim aklına minnet borçluyuz; belki aşı geliştirme ve virüsle mücadelede katkı sağlar
1 Yayından Kaldır
AJJAJAJ: A ve 0 i incelemisler b ve ab grubunu es gecmisler :) aklimizla dalga gevmeyin ya
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
BUNLARINDA BEYNİ VİRÜSLÜ ...: ulen kayda değer, sonuç üzerinde etkili bi fark yaratmamış nerenle okudun haberi moron?
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Haber
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rita Wilson Hande Soral Özge Ulusoy Mustafa Sandal
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:26:10. #1.14#