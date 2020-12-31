Dünya onlar yüzünden evdeyken Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara döküldü
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Dünya onlar yüzünden evdeyken Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara döküldü

31.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:25
Dünya onlar yüzünden evdeyken Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara döküldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti de yeni yıla 'merhaba' dedi. Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için toplandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti de 2021'e 'merhaba' dedi.

Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için toplandı. Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi. Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı.

Dünya onlar yüzünden evdeyken Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara döküldü

Öte yandan, 2019'un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Dünya onlar yüzünden evdeyken Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara döküldü

DÜNYADA YILBAŞI SÖNÜK GEÇİYOR

Dünyada salgın yüzünden herkes yılbaşını evlerinde geçirmek zorunda kalırken, Vuhan'daki kutlamalar büyük tepki çekti.

Dünya onlar yüzünden evdeyken Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara döküldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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