Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor

ABD'li bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettikleri, buluşa göre Kovid-19'un acıyı "uyuşturma" yeteneğine sahip olduğu bildirildi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi. ABD'li bilim insanları, koronavirüsün acıyı "uyuşturma" özelliğine sahip olduğunu bildirdi.

Pain dergisinde yayınlanan verilere göre yeni tip koronavirüsün acıyı "uyuşturma" özelliği bulunuyor. Araştırmacılar, "anestezi" etkisinin koronavirüsün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.

KORONAVİRÜSÜN SEMPTOMSUZ SEYRİNİN OLASI NEDENİ KEŞFEDİLDİ

Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.

Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Kovid-19'un semptomsuz seyrinin olası nedenini keşfetmiş oldu.

ANESTEZİ UZMANLARI İÇİN YARARLI OLABİLİR

Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.