Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz

21.11.2020 08:26 | Son Güncelleme: 21.11.2020 08:30
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz

GAZİANTEP'te koronavirüse yakalanan sağlıkçı Rabia Meltem ve Mikail Çiftçi çifti, bir aylık tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek, görevlerine döndü.

GAZİANTEP'te koronavirüse yakalanan sağlıkçı Rabia Meltem ve Mikail Çiftçi çifti, bir aylık tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek, görevlerine döndü. Sağlıklarına kavuştuktan sonra koronavirüs hastalarının tedavileri için çalışmaya başlayan çift, yaşadıkları zorlu süreçte merdiven bile çıkamadıklarını belirterek, "Şimdi merdivenleri çıkabildiğimiz için bile kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan çiftten Koronavirüs Yoğun Bakım Sorumlusu Mikail Çiftçi'nin (31), yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Aynı hastanenin Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde hemşirelik yapan aynı yaştaki eşi Rabia Meltem'in de birkaç gün sonra yaptırdığı test sonucu pozitif çıkınca, Çiftçi çifti hastanede yapılan tedavinin ardından evlerinde karantinaya alındı.

'MERDİVENLERİ ÇIKAMIYORDUM'Karantina sürecinde merdivenleri bile çıkamadığını belirten Rabia Meltem Çiftçi, "İlk olarak eşimin testi pozitif çıktı. Birkaç gün sonra benim de yaptırdığım test sonucu pozitif çıktı. O dönem çok zor geçti. Bende ilk önce gribal olarak, boğaz ağrısı ile başladı. Daha sonra koku ve tat alamama belirtileri başladı. Biz tedbirlerimizi üst sınırda aldık. Bulaştırma evresi insanı çok korkutuyor. Kimseye bulaştırmadan karantinaya alınıp ilaç tedavisi ile bu hastalığı atlattık. Koronavirüs tedavisinin ardından bile halsizlik devam ediyor. Ciddi bir yorgunluk olduğu için hasta kontrollerini yapmakta zorlanıyordum. Çok zor günler geçirdik, öyle ki merdivenleri bile çıkamıyordum. Tedavimin ardından merdivenleri rahatça çıkınca çok mutlu oldum" dedi.

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yaptığını da anlatan Rabia Meltem Çiftçi, insanların da hastalığa karşı sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermesini istedi.'İNSANLARIN BU SIKINTILAR YAŞANMADAN ÖNLEM ALMALARI LAZIM'İnsanların hastalık dönemindeki sıkıntıları yaşamadan önlem alması gerektiğini ifade eden Mikail Çiftçi ise şöyle konuştu:

"Koronavirüs servisinde insanların sağlıklarına kavuşması için çalışıyoruz. Ben de görev yaptığım sırada tıraş olurken kolonyanın kokusunu alamadığımı fark ettim. Daha sonra ağzıma bir şeker attım ve onun da tadını alamadım. Durumu eşimle paylaştım. İlk belirtileri tat ve kokuydu. Daha sonra baş ağrıları çekmeye başladım. İnsanların bu sıkıntıları yaşamadan önlemler alması gerekiyor. Şu anda koronavirüs herkeste farklı semptomlar gösterebiliyor. Herkeste farklı etki gösterebiliyor. Bazı insanlar tat ve koku alamazken, bazı insanlar eklem ağrısı, kimileri ise nefes darlığı yaşayabiliyor. Benim hastalığa yakalanmamdan birkaç gün sonra eşimin de testi pozitif çıktı. Bir oğlumuz var o bu süreçte ailemin yanında kalmak durumundaydı. Testler pozitif çıktığında çocuğumuzdan ayrı kalmak en üzücü durumdu."


Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

New York'ta yeni koronavirüs önlemleri: 'İkinci dalgayı önlemek için son şans'
New York'ta yeni koronavirüs önlemleri: 'İkinci dalgayı önlemek için son şans'
Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı
Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı
Ayda bebeği kurtaran ekipte görevli sağlıkçılar, yaşadıklarını AA'ya anlattı
Ayda bebeği kurtaran ekipte görevli sağlıkçılar, yaşadıklarını AA'ya anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Berat Albayrak Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Fatih Artman Caner Cindoruk Burcu Esmersoy
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kasım Çocuk Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift: Merdivenleri çıkabildiğimiz için mutluyuz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 08:34:59. #1.15#
title