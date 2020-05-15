Koronavirüsü yenen itfaiye eri, ikinci kez plazma bağışçısı oldu
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Koronavirüsü yenen itfaiye eri, ikinci kez plazma bağışçısı oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan itfaiye eri Emrah Demir (32), ikinci kez plazma bağışında bulundu.

Koronavirüsü yenen itfaiye eri, ikinci kez plazma bağışçısı oldu
15.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:23

Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan itfaiye eri Emrah Demir (32), ikinci kez plazma bağışında bulundu.

Banaz Belediyesi İtfaiye Amirliğinde görev yapan Emrah Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce halsizlik ve titreme şikayetiyle hastaneye gittiğini belirtti. Banaz'dan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini ve burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Demir, gördüğü 7 günlük tedavinin ardından testin negatif sonuç vermesiyle hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

Evinde 14 gün karantinada kaldığını ve Türk Kızılay Denizli Şubesinden gelen çağrı üzerine plazma bağışçısı olmaya karar verdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Belirli aralıklarda iki kez plazma bağışında bulundum. Üçüncü kez de bağışta bulunacağım. Çünkü hastalığın ciddiyetinin farkındaydım. Yoğun bakımda yatan bir hastanın yaşamasına sebep olacağım için hiç düşünmeden bağışçı olmayı kabul ettim. Çok mutluyum. Aslında benim yaptığım bir vatandaşlık görevi."

Hastalığın ciddiye alınması gerektiğini belirten Demir, "Kimse, 'Bana bir şey olmaz.' demesin. Sosyal mesafe kurallarına uyalım ve kesinlikle maskesiz sokağa çıkmayalım. Özellikle hijyen kurallarına normalden daha fazla önem verelim." ifadelerini kullandı.

Emrah Demir, iş hayatına dönebildiği ve hastaların iyileşmesine destek verebildiği için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Koronavirüsü yenen itfaiye eri, ikinci kez plazma bağışçısı oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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