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Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllar sonra ekrana dönen ve konser vermeye başlayan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsü yendiğini söyledi. Çalışmaya hız kesmeden devam eden şarkıcı, yarın akşam konser vereceğini de duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Peş peşe paylaşımlar yapan birçok ünlü isim de koronavirüse yakalandığını duyurmaya başladı. Bunların arasında İbrahim Tatlıses de yer aldı.

KORONAYA YAKALANDI

2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından yıllarca tedavi gören İbrahim Tatlıses, 2020 yılında İbo Show ile ekranlara geri döndü. Hızını alamayan sanatçı, peş peşe konser vermeye başladı. Tempolu bir çalışma sürecine giren Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

"POZİTİFTİM NEGATİFE DÖNDÜM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 70 yaşındaki Tatlıses, "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim negatife döndüm" dedi. Sanatçı yarın akşam Ankara'daki bir mekanda konser vereceğini de duyurdu.

Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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