Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
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Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti

07.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:07
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti

Covid-19 nedeniyle 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlayan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor, dün gece kendisi gibi hekim olan eşinin de evde bulunduğu sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Tabip Odası, Covid-19 nedeniyle 14 gün izolasyon sonrası çalışmaya başlayan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Akbaş'ın dün gece evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

İZOLASYONUN ARDINDAN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlayan Dr. Akbaş'ın dün akşam saatlerinde ani olarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

EŞİNİN YANINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

İstanbul Tabip Odası'nın konu ile ilgili açıklaması şöyle: "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlamıştı. Dün akşam (6 Ekim 2020) mesai sonrası poliklinik (sürtime) hizmeti veren Dr. Ahmet Akbaş kendisi gibi hekim olan eşinin de evde bulunduğu sırada gece ani olarak yaşamını yitirdi.

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU

30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan genç bir hekimin ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Otopsi sonucunda elde edilecek bilgiler bu konuda daha net değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır."

Haber Yorumları (1)
REALİST: bu korona denen zerzevat artık iyi araştırılmalı
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