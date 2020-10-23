Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor

23.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:44

Amerika'da bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, koronavirüsü ısıtarak öldüren bakır telli yüz maskesi üretti. Maskenin, virüs bulaşma ihtimalini sıfıra indirdiği belirtildi.

Bilim insanları filtrelemek yerine, havayı 90 dereceye kadar ısıtılmış ince bir bakır ağdan geçirerek koronavirüs parçacıklarını öldürebilen bir yüz maskesi geliştirdi.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen maske, sıcak metal filtrenin kullanıcı tarafından rahatça giyilebilmesi için ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandı.

BULAŞ RİSKİNİ SIFIRA İNDİRİYOR

Bununla birlikte, elektrikle çalışan ve bir bataryaya sahip olan maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiği aktarıldı. Araştırmacılar sıcak maskenin, özellikle koronavirüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu hastane ortamları ve toplu taşıma araçları için ideal olduğunu söyledi.

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor

DİĞERLERİNDEN BİRAZ DAHA PAHALI OLACAK

Maskenin tasarımı için patent başvurusunda bulunan bilim insanları, ticari kullanımın onaylanmasının ardından, elektrikli maskenin fiyatının piyasadaki diğer kullan-at ve bez maskelerden biraz daha pahalı olabileceğini belirtti. Ancak, maske çok yüksek sıcaklığa ulaştığı için sterile edilmesi ya da değiştirilmesi gerekmediğinden uzun vadede ekonomik bir çözüm olacağı ifade edildi.

OPTİMUM SICAKLIĞIN 90 DERECE OLMASI BEKLENİYOR

Araştırmacılar, medRxiv'te yayımlanan çalışma kapsamında, koronavirüs partiküllerini maskeden içeri veya dışarı nefes alırken etkisiz hale getirmek için bakır levhanın ulaşması gereken optimum sıcaklığın 90 derece olduğunu belirledi.

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor

ÇİFT TARAFLI ÖLDÜRÜCÜ ETKİ

Makalenin yazarı ve kimya mühendisi Samuel Faucher, "Günümüzde maskelerin büyük çoğunluğu, parçacıkları boyuta veya elektrik yüküne göre filtreleyerek çalışıyor. Ancak, sıcak maske tamamen yeni bir konsept. Virüsün dış katmandan geçmesine izin veriyor ancak kullanıcıya ulaşmadan önce onu öldürüyor. Aynı durum maskeyi takan enfekte biri nefes verdiğinde de geçerli. Hava iç katmadan geçiyor ancak maskeden dışarı çıktığında virüs etkisiz hale gelmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor

İlgili Haberler

ABD'den çarpıcı araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor
ABD'den çarpıcı araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor
Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor
Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor
Küçük kızını çekiçle vurarak öldüren anne, kendine gelince canına kıymak istedi
Küçük kızını çekiçle vurarak öldüren anne, kendine gelince canına kıymak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Didem Soydan Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 19:52:19. #1.14#
title