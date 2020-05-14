Koronavirüsten öldü, eczanesinin önünde anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsten öldü, eczanesinin önünde anıldı

EDİRNE'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eczacı Süreyya Zıpkınkurt (69), 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde eczanesinin önünde anıldı.

Koronavirüsten öldü, eczanesinin önünde anıldı
14.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:32

EDİRNE'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eczacı Süreyya Zıpkınkurt (69), 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde eczanesinin önünde anıldı. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Fahri Uygar Güler, salgın sürecinde ölen tüm meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt, 28 Mart'ta koronavirüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Zıpkınkurt, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Deneyimli eczacı, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde meslektaşları tarafından unutulmadı. Zıpkınkurt için eczanesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu.Edirne Eczacılar Odası Başkanı Fahri Uygar Güler, virüs sürecinde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi. Güler, "Merkez heyetimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta saat 14.00'te koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımız ve teknisyenlerimiz için saygı duruşu tertip etmiştik. Bunu her meslektaşımız kendi eczanesinde yapacaktı, ama biz çok yakın bir süreçte kaybettiğimiz Süreyya ağabeyimizin eczanesinin önünde bunu yapmayı ve onun anısını yad etmeyi uygun gördük. Bu vesileyle kendisine ve diğer kaybettiğimiz meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık olacak
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık...
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Pınar Altuğ Türkan Şoray
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Adana Kadın İstifa
Şu an buradasınız: Koronavirüsten öldü, eczanesinin önünde anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:49:08. #1.15#
title