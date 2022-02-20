Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2) - Haberler
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Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2)

Demirören Haber Ajansı, Arzu Erbaş - Sağlık
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Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2)

HAYATINI KAYBETTİRize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Sağlık

Güneysu, Rize, Sağlık, Haberler

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