Koronavirüs tedavisinde saç biti ilacı umudu! Ölümleri azaltıyor, iyileşme sürecini kısaltıyor

Koronavirüse karşı çok sayıda ülkede aşılama yapılırken İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; bit ilacı olarak bilinen Ivermectin'in Kovid-19 tedavisinde ölümleri yüzde 80'e kadar azaltabildiği ve iyileşme süresini yarı yarıya kısaltabildiği görüldü.

1,50 euro (yaklaşık 13 TL) gibi düşük maliyetli Ivermectin isimli ilacın Kovid-19'u şiddetli geçiren hastaların tedavi süresini yarıya indirebileceği ve ölümleri yüzde 80'e kadar azaltabildiği tespit edildi. Henüz bir bilimsel dergide yayınlanmayan araştırmanın sonuçları, gelişmekte olan ülkelerde yapılan 11 ayrı deneyin sonuçlarına dayanıyor. Britanya'daki Liverpool Üniversitesi'nden Andrew Hill'in yürüttüğü çalışmaya 1400'den fazla hasta dahil oldu.

Analizin ardındaki isim, Liverpool Üniversitesi'nden virolog Dr Andrew Hill, ilacın virüsle savaşta "dönüşümsel" bir etki yaratabileceğini ifade etti. Ancak diğer bilim insanları söz konusu bulguya şüpheyle yaklaşıyor ve potansiyel bir tedavi olarak kullanılmadan önce daha fazla veri gerektiğini söylüyor.

İLAÇ, KORONAVİRÜSÜ FELÇ EDEREK ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR

1970'lerde keşfedilen Ivermectin, kısa süre içinde, saç biti ve uyuz gibi birçok parazit enfeksiyonunda kullanılan bir ilaç haline geldi. Öte yandan bazı bilim insanları, ilacın Kovid-19 tedavisinde de kullanılabileceğini öne sürüyor. İlacı inceleyen araştırmacılar, etken maddelerin SARS-CoV-2 virüsünü felç ederek, çoğalmasını önlediğini savunuyor.

IVERMECTİN VERİLEN 573 KİŞİDEN 8'İ HAYATINI KAYBETTİ

Önümüzdeki ay yayımlanması beklenen çalışmadan sızdırılan ve Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, çalışmanın ardındaki bilim insanları, bin 400'den fazla hastayı kapsayan 11 denemenin sonuçlarını birleştirdi. Bunun sonucunda plasebo verilen 510 hastadan 44'ünün, Ivermektin alan 573 kişidense sadece 8'inin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ayrıca hastaların virüsten kurtulma süresinin de, Ivermectin alındığında kısaldığı ortaya çıktı. Bu bulgu yeni araştırmaya dahil edilen iki farklı çalışmadan elde edildi.

100 HASTA KORONAYI 6 GÜNDE ATLATTI

Mısır'da yapılan bir deneyde, hafif semptomlar gösteren 100 hasta, ilacı aldıktan sonra yaklaşık 5 gün içinde virüsten kurtuldu. İlacı almayan 100 hastada bu süre, yaklaşık 10 gün olarak belirlendi. Şiddetli belirtilerle mücadele eden ve Ivermektin verilen 100 hasta Kovid'i 6 günde atlatırken, 100 kişilik benzer bir hasta grubunda iyileşme 12 gün sürdü.

Bangladeş'te yapılan başka bir çalışmada da benzer sonuçlar görüldü.

Çalışmalar ağırlıklı olarak, Bangladeş, Arjantin ve Mısır gibi gelişmekte olan ülkelerde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gerçekleştirildi.

BİLİM İNSANLARI İLACA ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR

İlk analizler, ilacın Kovid hastalarının tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürüyor ama diğer bilim insanları bulgulara şüpheyle yaklaşıyor.

Zira söz konusu çalışmalarda, farklı dozlarda Ivermektin kullanılmış ve kontrol gruplarının tedavisinde farklı yöntemler kullanıldığı görülmüştü.

Ayrıca, bazı denemelerde katılımcılar, Ivermektin mi mı yoksa plasebo mu aldığını biliyordu. Bunun da denemelerin güvenilirliğine gölge düşürdüğü belirtiliyor.

Dr. Andrew Hill ise bulguları sunduğu bir videoda şöyle söylüyor: Aynı eğilimler tutarlı bir şekilde daha fazla çalışmada görülürse, bu gerçekten dönüşümsel bir tedavi olur. Bunun yanında 7 bin 100 katılımcının daha yer aldığı denemelerin önümüzdeki aylarda yayımlanacağı düşünülüyor. Denemelerden üçünün Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.