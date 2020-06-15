Koronavirüste En Etkili İlaç Açıklandı
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Koronavirüste En Etkili İlaç Açıklandı

Covid-19 nedeni ile ortaya çıkan vakalar artmaya devam ederken virüsle mücadele noktasında fayda sağlayabilecek

Koronavirüste En Etkili İlaç Açıklandı
15.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:07

Covid-19 nedeni ile ortaya çıkan vakalar artmaya devam ederken virüsle mücadele noktasında fayda sağlayabilecek aşı ve ilaç geliştirmeleri de hız kesmeden devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüste en etkili ilaç hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Koronavirüste En Etkili İlaç Hangisi?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamaya göre küresel ölçekte en çok kullanılan ilaç favipiravir olarak öne çıkıyor.

"Biz şimdiye kadar Çin'den getirdiğimiz Favipiravir'leri kullandık. Ham maddeyi Türkiye'de sıfırdan üretmek için bir çalışma yaptılar. Onun sonucunda başarılı oldular. Aslında yeni bir ilaç değil. Koronavirüsten önce gripte de kullanılıyordu. Türkiye'de ham maddesinin üretilmesi hem maddi açıdan fayda sağlayacaktır hem de ilaca erişim açısından. Yurt dışına da ciddi bir pazar oluşturacağını düşünüyorum."

Favipiravir'in diğer ilaçlara kıyasla daha az yan etkiye sahip olduğunu, fiyatının daha uygun ve deneyiminin daha kapsamlı olduğunu vurgulayan Ceyhan, tüm bunlara karşın ilacın çok yüksek bir etkiye sahip olmadığını ancak mevcut ilaçlar arasında en etkili ilaçlardan birisi olarak öne çıktığını belirtti.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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