Dünya Sağlık Örgütü: Sürü bağışıklığını sağlamak için toplumun yüzde 65-70'inin aşı olması gerekiyor
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Dünya Sağlık Örgütü: Sürü bağışıklığını sağlamak için toplumun yüzde 65-70'inin aşı olması gerekiyor

02.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:51

Koronavirüs salgını için geliştirilen aşılar onay beklerken, "Herkes aşılanmalı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. DSÖ, sürü bağışıklığı sağlamak için yüzde 65 ila yüzde 70'lik oranın yeterli olduğunu belirtirken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ise tahmini yüzde 67'lik aşılamanın sürü bağışıklığının kritik eşiği olduğunu açıkladı.

Dünyada 1,4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ile mücadele uzun süredir devam ediyor. Aylarca süren karantina süreci ve tedbirlere rağmen koronavirüs, ivmesini arttırarak sürüyor. Bilim insanları yaklaşık altı aydır aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken iki aşı diğerlerinden bir adım öne çıkmış durumda.

PFİZER VE MODERNA'NIN GELİŞTİRDİĞİ AŞILAR ONAY BEKLİYOR

Alman aşısı olarak adlandırılan Pfizer-Biontech ile ABD aşısı olarak nitelendirilen Moderna geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa'daki onay mercilerine acil kullanım izni için başvururken aşının sevkiyat planlamaları da titizlikle yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen söz konusu iki aşı için ülkeler ön siparişler vermeye devam ediyor. Ancak şimdi de, ilk olarak kimlerin aşı olacağı konusu gündemin ana maddesi olmuş durumda.

İLK AŞILANACAK GRUP YAKLAŞIK 24 MİLYON KİŞİ

Geçtiğimiz gün ABD'de koronavirüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı açıklandı. Karar alıcı komitenin önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi. ABD'de ilk olarak aşılanacak grubun toplam nüfusu 24 milyon civarında.

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Yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ülkede bütün nüfusun aşı olabilmesinin bahar aylarını bulabileceği öngörülürken toplumun ne kadarlık bir bölümünün aşı olmasının yeterli olabileceği konusu da konuşulmaya başlandı.

DSÖ'YE GÖRE SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İÇİN TOPLUMUN YÜZDE 65 İLE 70'İ AŞILANMALI

Bahar ayına kadar koronavirüse verilecek kayıplar göz önüne alındığında Dünya Sağlık Örgütü,toplumun yüzde 65 ila yüzde 70'lik bölümünün aşı olmasının sürü bağışıklığını sağlamak için yeterli olduğu görüşünde birleşiyor.

AVRUPA'DA 500 MİLYON KİŞİ SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İÇİN YETERLİ

Avrupa ülkelerinin başbakanlarından gelen açıklamalar da ülkelerin 2020'nin sonu ile 2021'in başlarında aşılanmaya başlanacağını gösteriyor.

Ülkeler tek tek ilk aşılanacak grupları açıklarken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise ortalama yüzde 67'lik aşılama oranının sürü bağışıklığının kritik eşiği olduğunun altını çizdi. Yaklaşık 750 milyon nüfusa sahip Avrupa kıtasında tahmini olarak 500 milyon kişinin aşılanmasının kıtada Kovid-19'a karşı bağışıklık oluşturabileceğini gösteriyor.

HER ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ AŞI OLURSA VİRÜS BÜYÜK DARBE ALIR

Koronavirüs ile mücadele için üretilen aşıların toplumun yüzde kaçına uygulanacağı konusundaki fikirler doğrultusunda ülkeler öncelik gruplarını belirlemeye devam ediyor. Aşılar onay aldıktan sonra aşıların transfer süreçleri başlayacak ve kısa süre içerisinde öncelik gruplarına uygulanmaya başlanacak.

Dünyada söz sahibi sağlık kuruluşlarının toplumun ortalama yüzde 67'sinin, yani kabaca her üç kişiden ikisinin aşı olmasının virüs ile mücadele için kritik eşik olduğunun altını çiziyor. Öncelikle onay alması beklenen ve başarı yüzdeleri yüzde 94'ün üzerinde olan iki aşının sürü bağışıklığı sağlamadaki başarısı ne kadar hızlı yanıt verirse o kadar çabuk koronavirüsü yok etme konusunda başarılı olacağız gibi görünüyor.

Dünya Sağlık Örgütü: Sürü bağışıklığını sağlamak için toplumun yüzde 65-70'inin aşı olması gerekiyor
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