Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
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Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken 7 ilde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yeniden ortaya çıktı. Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl, Erzincan ve son olarak Tokat'ta vaka sayılarının arttığı kaydedildi.

03.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:36

Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl ve son olarak da Erzincan ve Tokat'taKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ortaya çıkmaya devam ediyor.Erzincan'da bu sene son 1 ay içerisinde 17 hasta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Sivas'ta ise 40 vakanın bulunduğunu belirtildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak ise kentte 30'un üzerinde hastanınyatarak tedavi gördüğünü belitti. Halen klinikte yatan olan 11 hasta olduğunu belirten Parlak, "Durumu çok ağır seyreden bir hastamız yoğun bakım ünitesinde vefat etti" dedi.

"TEMMUZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Elazığ'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili de şu açıklamalarda bulundu:

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, Türkiye'de ilk kez 2002'de görülen vakalardan sonra tanındı ve kesin tanı doğrulandıktan sonra ülkemizde birçok bölgeden vakalar bildirildi. Öncelikle Tokat ve Kelkit Vadisi sahasında görülen vakalardan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hala varlığını korumakta ve her yıl birçok insanı etkilemektedir.

Hastanemize Erzincan'ın ilçeleri ile birlikte çevre illerden (Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl) başvurular olmaktadır. Temmuz sonuna kadar vakaların devam edeceği kanaatindeyiz.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE GERİ PLANDA KALDI"

Koronavirüs nedeniyle ikinci planda kalsa da bakanlığımızın önerileri doğrultusunda diğer hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yeni bir hastalık değildir. Bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilen bir kırsal bölge hastalığıdır. Hastanemizde tanı koyduğumuz hastaların hepsi ya kırsal bölgelerde ikamet edenler ya da herhangi nedenle buraları ziyaret eden kişilerdir.

"VAKALARIMIZ HIZLA ARTTI"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hakkında açıklamalarda bulundu. KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Çetin, "KKKA bizim bölgemizin çok ciddi bir hastalığıdır. Özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoğun bir şekilde kene popülasyonu ve bu keneden kaynaklanan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Bu yıl vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını ifade eden Prof.Dr. Çetin, ''KKKA vakalarını nisan sonu veya mayıs başı gibi görmeye alışkınız. Ancak bu sene maalesef 1,5 ay önce bir sürede KKKA vakaları gelmeye başladı'' dedi.

KKKA'DAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çetin ayrıca, ''Bizim geçen yıl bu dönemde vaka sayılarımız 7 ila 8 iken şu anda 40'ları bulan vakalarımız var. Bunların yaklaşık 8-9'u çocuk. Bu zamana kadar 1 can kaybımız oldu. Mevcut hastalarımızın tedavisi çok iyi bir şekilde devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

"KORONAVİRÜS ETKİLEDİ"

Prof.Dr. Çetin, bu yıl kene popülasyonunun artmasında tarımsal ve hayvansal ilaçlamanın azalmasının da etkili olduğunu belirterek, ''Koronavirüs nedeniyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz'' dedi.

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Haber Yorumları (1)
VATANSEVER: SİZ BILDIRCINI, KEKLİĞİ VE SÜLÜNLERİ AVLAYIN ONDAN SONRADA KKK ATEŞİ HASTALIĞI ÇIKTI DİYE DÖVÜNÜN. ŞU GÜZELİM HAYVANLARIN AVLANMASINI İKİ SENE YASAKLASALAR İNANIN HİÇ BİŞEY KALMAZ. KENENİN BAŞ DÜŞMANI BU HAYVANLARDIR. SADECE İKİ SENE AVLAMAYIN. . .
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