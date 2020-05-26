Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu
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Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili Singapur'da yeni bir araştırma yapıldı. 73 koronavirüs hastasının incelendiği araştırmada, hastaların 11 günün ardından testlerde Kovid-19 pozitif çıkmalarına rağmen hastalığı etrafa yaymadıkları ortaya çıktı.

26.05.2020 00:44 | Son Güncelleme: 26.05.2020 01:07

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve 346 binin üzerinden insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili Singapur'da yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmada, Kovid-19 hastalarının testlerde pozitif çıksa bile virüse yakalandıktan 11 gün sonra bulaşıcı olmadığı ortaya çıktı.

73 KORONAVİRÜS HASTASI İNCELENDİ

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 5 milyon 500 bini aşarken Singapurlu bilim insanlarından hastalığa ilişkin yeni bir araştırma geldi.

Singapur Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ve Tıp Akademisi'nden bilim insanları 73 Kovid-19 hastasını inceledi. Araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların semptom (öksürük, ateş) göstermeden önceki 2 gün ile virüs bulaştıktan 11 gün sonraya kadar bulaşıcı olduğu açıklandı. Bununla birlikte çalışmaya katılan gönüllerinin 11 günün ardından izole edilmediği aktarıldı.

Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Hastaların testi pozitif çıksa bile 11. günün ardından bulaşıcı değil

"İKİNCİ HAFTADAN SONRA CANLI VİRÜS BULUNMADI"

Çalışmanın yazarları, "Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana biriken verilere dayanarak, semptomatik bireylerde bulaşıcı hastalık dönemi semptomların başlamasından yaklaşık iki gün önce başlar ve semptomların başlangıcının ardından yedi ile on gün sonrasına kadar devam eder. Aktif viral replikasyon ilk haftadan sonra hızla düşer. Çalışmamızda hastalığın ikinci haftasından sonra canlı virüs bulunamadı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Hastaların testi pozitif çıksa bile 11. günün ardından bulaşıcı değil

KOVİD-19 HASTALARI 11. GÜNÜN ARDINDAN BULAŞICI DEĞİL

Öte yandan, hastaların 11 günün ardından testlerde Kovid-19 pozitif çıkmalarına rağmen hastalığı etrafa yaymadıkları belirtildi. Uzmanlar, vücutta kalan aktif olmayan virüs parçacıkları nedeniyle testlerin yanılabileceğini belirtti.

Bilim insanları, hastalığın yayılma yeteneği üzerine yaptıkları araştırmanın, hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarının ne zaman taburcu edileceğine ve normal hayata dönebileceklerine dair karar alınmasına ilişkin yardımcı olabileceğini bildirdi.

Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu

Dünya Manşet

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