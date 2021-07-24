Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama: 4 gün hastanede tedavi gördüm
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Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama: 4 gün hastanede tedavi gördüm

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 4 gün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen oyuncu, "Evdeyim, oldukça iyiyim" dedi.

Tuba Büyüküstün, başrolünü Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi isimlerle paylaştığı ve çekimleri Ayvalık'ta devam eden 'Another Self' dizisinin çekimlerine koronavirüse yakalandığı için ara vermişti.

"4 GÜNDÜR HASTANEDEYDİM, ARTIK EVE DÖNÜYORUM"

Koronavirüse yakalanan Büyüküstün, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastanede bileğine takılan sağlık bileklikli bir pozunu paylaşan oyuncu, "Merhabalar, size ancak haber verebiliyorum. Kovid olduğum doğru... 4 gündür hastanedeyim. Bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evceyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama: 4 gün hastanede tedavi gördüm
Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama: 4 gün hastanede tedavi gördüm
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Ecem Altan
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