Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
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Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde koronavirüs testi pozitif çıkan kadının, kendisine yardımcı olduğu için alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiği muavin Zafer Demir ile otobüste bulunan 29 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı.

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
04.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:17

İstanbul'dan Diyarbakır'a seyahat halindeyken 2 gün önce yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrenen kadınla yolculuk yapan 30 kişinin test sonuçları negatif çıktı.

İstanbul'da 3 gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Süreyya Ç., durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı.

MUAVİNİ ALNINDAN ÖPÜP, BAHŞİŞ VERMİŞTİ

Süreyya Ç. otobüsten inerken, muavin Zafer Demir de valizini taşırken kendisine yardım etti. Süreyya Ç. o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL para verdi. Süreyya Ç. hastanede karantinaya alındı.

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı

30 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Bolu'da durduruldu. Dün akşam saatlerinde Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti. Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi.

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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