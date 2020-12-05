Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
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Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

05.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:23

2 hafta önce koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki Haldun Dormen, virüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından 92 yaşındaki Haldun Dormen, iki hafta sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Dün yeni bir paylaşım yapan Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

HASTANEDEN TABURCU OLDU

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.

Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

"ALLAH BİZİ HASTANEYE DÜŞÜRECEKSE TÜRKİYE'DE DÜŞÜRSÜN"

Haldun Dormen'in gazeteci gelini Ayşe Arman ise "Hocaların hocası, büyük usta Haldun Dormen nihayet dün hastaneden çıktı. Doktor ve sağlık personelinin olağanüstü özverili corona tedavisi sonucu iyileşti. Şimdi evinde istirahat ediyor. Allah bizi hastaneye düşürecekse, ülkemizde düşürsün" dedi.

Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

"TESTİM POZİTİF AMA DURUMUM İYİ"

22 Kasım'da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kötü haberi veren Haldun Dormen, "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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Haber Yorumları (3)
YVZ: geçmiş olsun
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SEDAT: Bu müjdeye çok ihtiyacımız vardı.
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PERTEV: Büyül Usta Allahtan Acil Sifalar dilerim sana
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