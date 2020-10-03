Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölmesini istediler
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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölmesini istediler

03.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:06

Hillary Clinton ve Barack Obama'nın üst düzey kampanya çalışanı olan Zara Rahim ve komedyen Kate Willet, sosyal medya hesaplarından Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı. İki isim de Trump'ın ölmesini isterken, bu paylaşımlar tepkilere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen gün yaptığı açıklamayla eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Trump hakkında paylaşımda bulunan Zara Rahim ve Kate Willett eleştirilerin hedefinde yer aldı.

"AHLAKİ KİMLİĞİME AYKIRI ANCAK UMARIM ÖLÜR"

Daha önce Barack Obama için Dijital Strateji Ofisi'nde çalışan ve Hillary Clinton'ın 2016 başkanlık kampanyasının ulusal sözcüsü olarak görev yapan Zara Rahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Son dört yıldır bunu tweetlemek ahlaki kimliğime aykırı, ancak umarım ölür" dedi.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölmesini istediler
Zara Rahim

"TRUMP'IN ÖLMESİNİ UMUYORUM"

Komedyen Kate Willett da Rahim'e benzer bir paylaşımda yaptı. Willet yayınladığı mesajda, "Gerçekten kimsenin beni kötü ya da duygusuz biri olarak görmesini istemiyorum, bu yüzden sadece Trump'ın Covid-19'dan ölmesini umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölmesini istediler
Kate Willett

Her iki isim de yaptıkları bu paylaşımdan sonra eleştirilerin hedefi oldu.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölmesini istediler
Haber Yorumları (39)
KANO: Beyler bu yorumlar şakamı gerçekmi?
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SİMPSON AİLESİ: Daha birlikte tatile gidicez sevgili Trump ailesi acil şifalar.
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YALAKALAR BİRLİĞİ BAROSU: ÇOK GEÇMİŞ OLSUN SAYIN EN BÜYÜK BAŞKANIM
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