Koronavirüse karşı yerli sağlık teknolojisi atağı
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Koronavirüse karşı yerli sağlık teknolojisi atağı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir araya gelen 13 ayrı kuruluşun geliştirdiği "Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu" projesinin, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından başarılı bulunarak kabul edildiğini duyurdu.

Koronavirüse karşı yerli sağlık teknolojisi atağı
17.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:26

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir araya gelen 13 ayrı kuruluşun geliştirdiği "Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu" projesinin, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından başarılı bulunarak kabul edildiğini duyurdu.

İAÜ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında destekleyeceği 20 projeyi açıkladığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile proje ortağı olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark yürütücülüğünde başlatılan "Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu" projesinin de bu 20 proje arasında yer alarak başarılı ilan edildiğine dikkat çekti.

GİRİŞİMCİ İLE YATIRIMCI BİR ARAYA GELECEK 

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"YTÜ Teknopark yürütücülüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığında yürütülen projede, TÜSEB, MÜSİAD, Ege Üniversitesi, Teknopark Samsun, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Sağlık Der, Argea Teknoloji, Gelecek Girişimde, Dünya İslam Sağlık Birliği ve Simbiyoz Aktivite de proje paydaşı olarak yer alıyor. Türkiye'de sağlık alanında COVID-19 başta olmak üzere yerli ve milli teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan geniş tabanlı bir platform olarak öne çıkan proje, inovasyonu, girişimciliği çeşitli mekanizmalarla destekleyerek üniversite, kamu, özel sektör ve yatırım camiasını bir araya getirecek. Böylece sağlık inovasyonunun sistematik, iş birlikçi ve geniş katılımlı yönetilmesini sağlayacak. Proje kapsamında bir de "COVID-19 Hackhaton'u" gerçekleştirilerek inovatif girişimlerin belirlenip hızla hayata geçirilmesi planlanıyor."


Kaynak: DHA

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