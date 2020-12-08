Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti
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Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti

08.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:46
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti

İngiltere'de koronavirüse karşı %95 etkili olan Pfizer/BioNTech aşısı, bugün uygulanmaya başlandı. İlk aşı, 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Kuzey İrlanda'da yaşayan Margaret Keenan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti. 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanacak.

Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere, uygulamaya başladı. Belçika'dan İngiltere'ye götürülen aşıların ilk partisi, hafta sonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.

İLK AŞI 90 YAŞINDAKİ BİR KADINA YAPILDI

Margaret Keenan adındaki 90 yaşındaki bir kadın ise onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan olarak dünya tarihine geçti. Koronavirüs aşısı, ülkede ilk olarak 80 yaşın üstündeki vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yapılacak.

Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Aşının uygulandığı hastanedeki bir çalışan, duygularını "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti

50 HASTANEDE AŞI YAPILABİLECEK

Aşı, ülke çapında 50 hastanede uygulanacak. Öncelik, 80 yaşın üzerindekilere, sağlık çalışanlarına ve bakımevi çalışanlarına verilecek. Özel dolabından çıkarılan aşıların, çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor. İlk partide, İngiltere'nin sipariş verdiği 40 milyon dozun 800 bini İngiltere'ye gönderilmişti.

Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti
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