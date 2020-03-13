Koronavirüse karşı '5 kayısı tüketin' önerisi
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Ramazan Özcan, Malatya, Güncel

Koronavirüse karşı '5 kayısı tüketin' önerisi

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru kayısı tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:35
Koronavirüse karşı '5 kayısı tüketin' önerisi

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru kayısı tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Özcan, vatandaşlara günde 5 kuru kayısı tüketmelerini önerdi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda dünyanın en önemli gündem maddelerinin en başında Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren koronavirüsle ilgili dünya çok önemli bir sağlık problemiyle karşı karşıya. Çin'de başlayan bu hastalık ciddi anlamda da çok ciddi bir şekilde dünyanın tamamına nüksetmeye başladı. Sağlık Bakanlığımızın bu hastalık nüksettiğinden bu yana almış olduğu çok önemli tedbirler, ortaya koymuş olduğu çok ciddi çalışmalar ve önemseyerek ortaya koyduğu iradeyle ülkemiz bu konuda en az etkilenen ülkeler arasında" dedi. 

'VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN KURU KAYISI'Koronavirüs ile mücadelede vücut direncinin yüksek tutulması gerektiğine dair açıklamaların yapıldığına dikkat çeken Özcan, "İnsanların vücut direncinin en yüksek tutmak için vücudun ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz A vitaminin özellikle antioksidan içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla kuru kayısıda, geçmişte yapılmış olan bütün akademik çalışmalarda, A vitamininin çok yüksek olduğu ve antioksidan özelliğinden dolayı vücut sağlığını ve insan vücudunun direncini artırdığına dair elimizde çok ciddi akademik çalışmalar ve makaleler var. Dolayısıyla biz, buradan bu tür rahatsızlıklara yakalanma riskini en aza indirecek kuru meyve grubunda kuru kayısının önemli olduğunu ifade ediyoruz" diye konuştu. 'HER GÜN 5 KAYISI'

Özcan, herkesin gün içinde yüksek antioksidan kaynağı içeren kuru kayısı tüketmesini tavsiye ederek, "Bu tamamen sağlık sektöründe akademik çalışmalarla kanıtlanmış ifadeler olduğu için ifade ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza gün içinde 5 kayısı tüketmesini öneriyoruz. Natürel kayısı da kükürtlü kayısı da antioksidan özelliğini taşıyor. Yüksek besin değerine sahip olan kayısı A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposudur. Kalsiyum ve fosfor gibi minareller kemik sağlığı açısından da çok ciddi anlamda önem arz etmektedir. Bütün kamuoyuna ifade ediyorum; mutlaka gün içinde bütün vatandaşlarımız bu tür rahatsızlıklardan korunabilmek için her gün 5 kayısı tüketsinler" dedi.


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Kaynak: DHA

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