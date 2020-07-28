Koronavirüs yardım fonu ile Lamborghini!
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Koronavirüs yardım fonu ile Lamborghini!

ABD basınında yer alan habere göre, David T. Hines koronavirüs yardım fonu ile 2020 model Lamborghini Huracan satın aldı.

Koronavirüs yardım fonu ile Lamborghini!
28.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:05

ABD basınının Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, 29 yaşındaki David T. Hines, Kovid-19 nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmek için verilen kredi desteğinden şirketleri için 3,9 milyon dolar aldı. Krediye başvurusunda çalışanlarının ödemeleri için yapılan miktarda yalan beyanda bulunan Hines, bu krediyi aldıktan birkaç gün sonra yaklaşık 318 bin dolar değerindeki 2020 Lamborghini Huracan aracı satın aldı.

LAMBORGHİNİ MARKA ARABASINA EL KONULDU

Hines'in ayrıca bu krediyle lüks mağazalarda alışveriş yaptığı ve lüks tatil yerlerinde konakladığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık, yalan beyan ve yasa dışı işlem yapma suçlamasıyla Miami Federal Mahkemesine çıkarılan Hines'in lüks aracı ile banka hesaplarındaki 3,4 milyon dolara el konuldu. Tutuklanan Hines, suçlu bulunması durumunda 70 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Koronavirüs yardım fonu ile Lamborghini!
Koronavirüs yardım fonu ile Lamborghini!

Kaynak: AA

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