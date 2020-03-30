Koronavirüs ve cinsel yaşam: Nelere dikkat etmeli? "Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı?" diye düşünüp, çekindiğinizden kimseye soramamış olabilirsiniz.

"Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı?" diye düşünüp, çekindiğinizden kimseye soramamış olabilirsiniz.

Koronavirüs ve seksle ilgili gerçeklerle rivayetleri birbirinden ayırmak için, bu konudaki sorularınızı uzmanlara yönelttik.

Dr Alex George acil serviste çalışan bir doktor, Alix Fox ise daha önce BBC'de de programlar yapmış cinsel sağlık uzmanı bir gazeteci.

Koronavirüs salgını döneminde seks güvenli mi?

Dr Alex George: Bir ilişki içindeyseniz, bu kişiyle birlikte yaşıyor ve aynı ortamı paylaşıyorsanız, seks durumunuzda bir değişiklik yaratmaz. Fakat ikinizden biri koronavirüs belirtileri gösteriyorsa aranızda güvenli mesafeyi korumalı ve evin içinde bile bir izolasyon uygulamalısınız. İdeali, evde bile herkesin iki metreden fazla birbirine yaklaşmaması aslında ama bunun gerçekçi olmadığını biliyoruz.

Alix Fox: Siz hastalığı hafif geçiriyor olsanız bile partnerinizin de aynı şekilde rahat geçireceğini düşünmeyin. Dolayısıyla belirtiler varsa sevgilinizden uzak durun.

Yeni kişilerle cinsel ilişkiye girmek tehlikeli mi?

Dr Alex George: Şu ortamda yeni kişilerle cinsel ilişki kesinlikle tavsiye etmem çünkü sizde virüs varsa diğer kişiye geçirebilirsiniz.

Alix Fox: Virüsü taşıyan bazı kişilerin herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini de unutmayın. Dolayısıyla tamamen sağlıklı hissediyor olsanız bile virüsü başkalarına geçiriyor olmanız mümkün ve bu da onların da virüsü yakın temas ile başkalarına geçirmesi demek.

Yakınlarda tanıştığım biriyle öpüştüm ve sonraki günlerde bu kişi hastalık belirtileri göstermeye başladı. Ne yapmalıyım?

Dr Alex George: Eğer koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşündüğünüz biriyle öpüştüyseniz ya da cinsel ilişkiye girdiyseniz mutlaka kendinizi izole edin. Belirtileri gösterip göstermediğinizi gözleyin. Göstermeye başlarsanız o zaman kendinizi daha sıkı karantinaya alın. Belirtiler ağırlaşırsa bulunduğunuz ülkede verilen telefon numarasını arayın.

Alix Fox: İlişkilerimiz içinde hepimiz hem kendimizden hem de diğer kişiden sorumlu olmalıyız. Eğer hastalık belirtilerini göstermeye başladıysanız ve yakın bir zamanda birisiyle öpüştüyseniz-ilişkiye girdiyseniz onlara haber vermelisiniz. Aynı şekilde ilişkiye girdiğiniz kişi belirti gösteriyorsa siz de kendinizi izole etmelisiniz.

Koronavirüs salgını öncesinde partnerimle ilişkide prezervatif kullanmıyordum. Şimdi kullanmalı mıyım?

Alix Fox: Bunun cevabı prezervatifi daha önce hangi sebeple kullanmadığınızda yatıyor.

Eğer her ikiniz de cinsel ilişkiyle geçen bir hastalık taşımadığınızı testlerle belirlediyseniz bu yüzden prezervatif kullanmıyor olabilirsiniz. Heteroseksüel bir ilişkiniz varsa ve menapoz öncesinde planlanmamış hamileliklerden kaçınmak için başka korunma yöntemleri kullanıyorsanız bu nedenle de kullanmıyor olabilirsiniz. Bu durumlarda prezervatif kullanmamaya devam edebilirsiniz. Fakat eğer başka sebeplerle örneğin cinsel ilişkiyle geçen hastalıkları umursamadığınız için ya da daha güvenilmez bir doğum kontrol yöntemi kullandığınız için kullanmıyorsanız, şimdi prezervatif kullanmaya başlamak daha bir önem kazanıyor.

Bir başka kişinin vajina ya da penisine dokunmakla koronavirüs kapabilir miyim?

Dr Alex George: Bir kişinin vajina ya da penisine dokunuyorsanız,, muhtemelen öpüşüyorsunuz da. Virüsün tükürükle geçtiğini biliyoruz. Esasen koronavirüsün ağzınızdan ellerinize, cinsel organlarınıza ve bir diğer kişinin ağzına burnuna geçişine olanak veren her şey koronavirüsün bulaşma ihtimalini de artırır. Bu ihtimali en düşük düzeye çekmemiz gerekiyor. Onun için birlikte yaşamadığınız biriyle temas içinde olmamak gerçekten çok önemli.

Böyle bir zamanda ilişki sürdürmeyi nasıl başaracağım? Şu anda tek başıma olmak istemiyorum.

Alix Fox: Bu pandemi bir çok insanı iyi bir seks yaşamının anlamını ve gerçekten zevkli ve hoş bir ilişkinin ne olduğu konusunu düşünmeye yöneltti. İnsanların birbirine erotik hikayeler yazmaya başladığına dair hikayeler duyuyorum mesela. Ayrı yaşadıkları bir ilişki içinde olup kendilerini karantinaya almış insanların bu durumu bir avantaja dönüştürerek gerçekten yaratıcılıklarını kullandıklarını duyuyoruz. Biraz hayal gücünüzü kullanarak yüzyüze gelmeden de bir başkasıyla gayet seksi bir zaman geçirmenin bir çok yolu var.

Ayrıca şu sıralarda hatırlamakta yarar var, bazıları da partnerleriyle cinsel ritimlerinin farklı olduğunu da keşfedebilir. Örneği haftada bir buluşuyorken koronavirüs yüzünden sürekli birarada olmak durumunda kalanların karşılaşabildiği bir durum bu. Birden eşinizden daha sık cinsel ilişki arzuluyor olduğunuzu ya da tersini farkedebilirsiniz. Bunu karşılıklı saygı ve sevgi içinde birbirine anlatabilmek çok önemli. Birlikte yaşamak, her istediğiniz zaman cinsel ilişkiye girme hakkı vermez.

HIV taşıyorsam koronavirüse karşı daha riskli bir durumda mıyım?

Alix Fox: Terrence Higgins Vakfı'ndan Dr Michael Brady bu konuda gerçekten önemli tavsiyelerde bulundu. Eğer HIV tedavisi için düzenli olarak ilaç alıyorsanız kanınızda enfeksiyonla savaşan akyuvarlar iyi bir düzeydeyse ve kanınızdaki HIV virüsü miktarı düşükse, bağışıklık sisteminiz zayıf değil demektir. Yani koronavirüs karşısında sizi daha tehlikede kılan bir durum yok. Dolayısıyla HIV pozitif iseniz ilaçlarınızı almaya devam edin ve kendinizi dış dünyadan mümkün olduğunca tecrit etme konusunda diğer herkesin uyduğu kurallara uyun.