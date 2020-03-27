Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl dönüştürecek? Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, euronews Türkçe’ye verdiği özel demeçte, Türkiye’de koronavirüs salgını sebebiyle turizm sektöründe yüzde 80 küçülmeye gidildiğini söyledi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını halk sağlığı başta olmak üzere birçok alanı birincil dereceden etkilerken, ağırlıklı olarak yabancı turistlerden sağladığı gelirlerle gayri safi milli hasılasının yüzde 13'ünü oluşturan ve cari açığı kapamada önemli bir katkı sunan turizm sektörü bu sürecin en çok etkilediği alanların başında yer alıyor.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, euronews Türkçe'ye verdiği özel demeçte, Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle turizm sektöründe yüzde 80 küçülmeye gidildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle