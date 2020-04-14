Koronavirüs'ten korunma sürecinde, tırnak sağlığınız için oje kullanımına ara verin
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Sebamed, Sağlık

Koronavirüs'ten korunma sürecinde, tırnak sağlığınız için oje kullanımına ara verin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır uyarıyor: "Sık yıkanan eller için cilt bariyerini onaran pH 5.5 değerinde nemlendirici kullanın"

14.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:07
Koronavirüs'ten korunma sürecinde, tırnak sağlığınız için oje kullanımına ara verin

Sık el yıkama, alkol içeriği yüksek olan dezenfektan, kolonya ve pH değeri yüksek sıradan sabun kullanımının cildin doğal koruyucu bariyerine zarar verebileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, bu durumun ciltte kuruma, çatlama, tahriş ve egzama gibi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor. Dr. Kıdır, ellerimizi sık yıkadığımız bu dönemde cildin doğal pH'ı olan 5.5 değerine geri dönmesini hızlandıracak nemlendiriciler kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Dermatolojik veklinik onaylı Sebamed El ve Tırnak Balsamı, 5.5'lik pH değeri ile cildin doğal koruyucu örtüsünü destekleyerek tahrişi önlüyor, elleri nemlendirip ipeksi yumuşaklık sağlıyor, tırnakları güçlendiriyor.

Son günlerde sık sık el yıkama ve dezenfektan kullanımının özellikle pH değeri uygun olmayan temizleyiciler kullanmak cilt üzerinde bulunan pH değeri 5.5 olan asit manto dediğimiz koruyucu tabakasına da zarar verdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, bu dönemde ellerimize iyi bakmazsak ilerleyen günlerde kuruma, çatlama ve kızarmanın ötesinde çok daha ciddi cilt sorunlarıyla karşılaşabileceğimizi hatırlatıyor.

Ellerinizi yıkadıktan sonra tekrar dezenfektan kullanmayın

Ellerin mümkün olduğunca bol su ve pH değeri cilde uygun temizleyiciler kullanarak 20 saniye süreyle yıkanması gerektiğini söyleyen Dr. Mehtap Kıdır, şöyle devam ediyor: "Ellerimizi bu şekilde yıkadıktan sonra tekrar kolonya veya dezenfektan kullanmaya gerek yok. Dezenfektanlar alkol oranı yüksek ürünler olduğu için cildin koruyucu bariyer tabakasına zarar vererek deride daha çok kuruma ve çatlama yaparlar. El dezenfektanlarını sadece su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda kullanmalıyız."

Oje kullanımına ara verin

Birçok mikrobu barındırabilme potansiyeli yüksek olan tırnakların temizliğinin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Dr. Mehtap Kıdır, böylesi riskli bir dönemde estetik kaygıları bir kenara bırakarak mikroplar için rezervuar görevi gören tırnakların mümkün olduğunca kısaltılmasını, oje ve aseton kullanımını sınırlandırmayı öneriyor. Sık el yıkama, alkol içeriği yüksek olan dezenfektan ve kolonya kullanımı sonucu tırnaklar da tıpkı ellerimiz gibi kuruyacağını, kırılabileceğini ve kat kat ayrılabileceğini anlatan Dr. Kıdır, "Ellerimizi nemlendirdiğimiz gibi tırnaklarımızı da ihmal etmemeli, elimizi yıkayıp kuruladıktan sonra nemlendiriciyi tırnaklarımıza masaj yaparak yedirmemiz gerekir. 5.5 pH değerine sahip bir ürünü tercih ederseniz tırnaklarınız esnekliğini, çatlak ve çiziklere karşı dayanıklılığını artırmış olursunuz" diyor.

Egzema oluşumunda ilk sinyal kuruluktur

Dr. Kıdır, bu dönemde ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyu, sirke, deterjan gibi ürünlerin direkt ellerle temas etmemesi gerektiğini hatırlatarak bu ürünlerle temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılması gerektiğinin de altını çiziyor. Bu tarz temizlik ürünlerinin eldivensiz kullanımının egzema gelişme ihtimalini arttıracağına dikkat çeken Dr. Mehtap Kıdır, şunları söylüyor: "Egzema gelişiminde ilk sinyal kuruluktur. Bu nedenle, temizlik ürünleri ile pH'ı bozulmuş cildimizi doğal pH değeri olan 5.5'e geri döndürecek ve cilde bariyer fonksiyonunu geri kazandıracak nemlendiriciler kullanmalıyız. Nemlendiricinin 10 -15 dk elimizde kalması yeterlidir. Derimiz kurudukça kuru toprak gibi önce küçük gözle görülmeyen, daha sonrada gözle görülen büyük çatlaklar oluşur. Egzema gelişmişse farklı bir nemlendirici türü olan bariyer krem dediğimiz kremler kullanılmalıdır. Elinizdeki egzemalar nemlendiricilere rağmen geçmiyor, çatlaklar derinleşmiş ve artık acı, ağrı, kızarıklık şişme oluyorsa bu aşamada bir dermatologa başvurmanız gerekir."

pH 5.5 değeriyle cilt bariyerini koruyan bakım

5.5 pH değeri ile Sebamed El ve Tırnak Balsamı, ellerin ve tırnakların ihtiyaç duyduğu nemi sağlıyor. Cilt tarafından kolayca emilen ve yağlı his bırakmayan Sebamed El ve Tırnak Balsamı, içeriğindeki papatyadan elde edilen bisabolol sayesindecildi rahatlatarak cildi yatıştırıyor ve tahrişi önlemeye yardımcı oluyor. D-Panthenol ve allantoin hızlı iyileşme sağlayıp, cildin yenilenmesine destek olurken, hidrolize keratin ise tırnakları güçlendirip daha dayanıklı hale getiriyor. Dermatolojik ve klinik olarak test edilen Sebamed El ve Tırnak Balsamı, renklendirici, mineral yağlar, silikon yağı, alkol ve halojenli organik bileşikler de içermiyor.

Kaynak: Bültenler

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