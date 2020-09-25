Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti
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Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti

25.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:54
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti

ŞANLIURFA merkezli olarak uydudan yayın yapan Kanal Urfa TV'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru (44), koronavirüs tedavisi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA merkezli olarak uydudan yayın yapan Kanal Urfa TV'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru (44), koronavirüs tedavisi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdüren, aynı zamanda Kanal Urfa isimli televizyon kanalının da yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Toru, 11 Eylül'de rahatsızlanınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Toru, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından olan iş insanı Toru, gece geç saatlerde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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