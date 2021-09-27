KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 3 ÇOCUK ANNESİ SÖYLENTİLERE İNANDIK, YANLIŞ YAPMIŞIZ - Haberler
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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 3 ÇOCUK ANNESİ SÖYLENTİLERE İNANDIK, YANLIŞ YAPMIŞIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, 3 çocuk annesi Aysel Yılmaz (40), aşı yaptırmaya karar verdiğinde hastalığa yakalandığını belirterek, Söylentilere inandık, yanlış yapmışız. Pişmanım. Herkes aşısını yaptırsın dedi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, 3 çocuk annesi Aysel Yılmaz (40), aşı yaptırmaya karar verdiğinde hastalığa yakalandığını belirterek, Söylentilere inandık, yanlış yapmışız. Pişmanım. Herkes aşısını yaptırsın dedi.

Kayseri'de yaşayan Aysel Yılmaz, 8 gün önce evinde kas ağrısı çekmeye başladı, 1 haftanın sonunda sağlık durumu ağırlaşınca ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz, tedavi altına alındı.

Tedavisi süren Aysel Yılmaz, 1 hafta evde hasta yattım, durumum kötüleşince hastaneye gittik. Çekilen tomografimde ciğerlerimde koronavirüs görüldü. Bu nedenle de hemen hastaneye yatırıldım. Tedavim başladığı andan itibaren kendimi iyi hissettim. Aşı yaptırmadım. Son ana kadar bekledik. 'Türk aşısı çıkınca oluruz' dedik. Ailece aşı olmaya karar verdiğimiz hafta hastalığa yakalandım. Hastalığa hiç yakalanmamıştık diye konuştu.

AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirten Yılmaz, Aşıyı içeriği ve yan etkileri için yaptırmadım. Söylentilere inandık, yanlış yapmışız. Aşı yaptıranlar hasta olsalar bile hafif atlatıyordu. Biz de aşı yaptıranları görünce 'Aşımızı yaptıralım, aşıdan nereye kadar kaçacağız' dedik. Tam karar verdiğimizde de hastalığa yakalandık. Çok pişmanım. Lütfen herkes aşısını olsun, korkmasın. Aşılı olduklarında hastalansalar bile hafif atlatırlar. Bizim gibi zorlanmazlar. Hata yapmasılar dedi.

'AKCİĞER TUTULUMU OLDUĞU İÇİN AĞIR GEÇİRİYOR'

Hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren dahiliye uzmanı Dr. Ayşegül Yalçınkaya ise Aysel hanım, hiç aşı olmamış ve aşı olmaya çekinmiş bir hastamız. Aşının içeriğinden çekinmiş ve söylenenlerden korkmuş. Aşı olmaya karar verdikleri sırada da hastalanmışlar. 1 hafta hasta olarak evde kalmışlar. Durum şimdilik iyi. Akciğer tutulumu olduğu için ağır geçiriyor. Vatandaşlarımız 'Hasta olmam' diyerek kendilerine güvenmesin. 'Gencim, rahat geçiririm' diye düşünmesinler. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. İnsanların aşı yaptırmama nedeni aşı ile ilgili söylentiler ve aşı karşıtlığı. Bazı insanlar 'Kendime dikkat ediyorum', bazıları da 'Yaşım genç, rahat atlatırım' diyerek aşı yaptırmıyor diye konuştu.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 3 ÇOCUK ANNESİ SÖYLENTİLERE İNANDIK, YANLIŞ YAPMIŞIZ

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 3 ÇOCUK ANNESİ SÖYLENTİLERE İNANDIK, YANLIŞ YAPMIŞIZ

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 3 ÇOCUK ANNESİ SÖYLENTİLERE İNANDIK, YANLIŞ YAPMIŞIZ

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 3 ÇOCUK ANNESİ SÖYLENTİLERE İNANDIK, YANLIŞ YAPMIŞIZ
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