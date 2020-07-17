Koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon olduğu belirlendi! Covid-19 virüsü taşıyan vizonlara ne olacak?
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BBC

Koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon olduğu belirlendi! Covid-19 virüsü taşıyan vizonlara ne olacak?

Vizonlar koronavirüs taşıyıcısı mı? Aragon'da, bir vizon çiftliğinde çalışan işçinin koronavirüs olmasının ardından 7 kişi daha virüse yakalanmıştı. Olayın sonrasında çiftlikteki vizonlar takibe alındı ve böylece 92 bin vizonun koronavirüs taşıyıcısı olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon olduğu belirlendi! Covid-19 virüsü taşıyan vizonlara ne olacak?
17.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:04

Mayıs ayında Aragon özerk bölgesinde bir çiftlik çalışanının karısının koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ardından bu covid-19 testi pozitif çıkan kadının eşi ve altı çiftlik çalışanı daha hastalığa yakalandı. Çiftlik çalışanlarının hastalanmasının akabinde kürkleri için yetiştirilen hayvanlar, tecrit edildi ve izlenmeye başlandı. 13 Temmuz'da yapılan testlerde hayvanların yüzde 87'sinin koronavirüs taşıyıcısı olduğu belirlendi. Vizonlara ne olacak?

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN YERLER ARASINDA

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başkent Madrid'in 200 kilometre kadar doğusundaki bir köyde bulunan çiftliği işleten aileye tazminat ödeneceğini açıkladı.

Aragon, Madrid ve Katalonya ile birlikte en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü yerler arasında yer alıyordu. Ülkede hastalık sonucu 28.400 kişi hayatını kaybetti.

"HASTALIK ÇALIŞANLARDAN VİZONLARA GEÇMİŞ OLABİLİR"

Aragon Tarım Bakanı Joaquin Olona, itlaf kararının vizonlardan insanlara hastalık geçmesini önlemek için alındığını söyledi. Olona, hastalığın hayvanlardan mı insanlara yoksa insanlardan mı hayvanlara geçtiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Ancak bakan, olasılıklardan birinin koronavirüs taşıyıcısı bir çiftlik çalışanının hastalığı hayvanlara geçirmiş olması olduğunu söyledi. Bakana göre, diğer olasılıksa hastalığın hayvanlardan çalışanlara geçmiş olması.

Daha önce yapılan çalışmalar, kedi ve köpekler dahil belli hayvanlarda koronavirüsün bulaşıcı olduğuna işaret ediyor. Ancak virüsün hayvanlardan insanlara geçip geçmediği bilinmiyor. Bu riski belirlemeye yönelik araştırmalara devam ediliyor.

DANİMARKA VE HOLLANDA DA VİZON ÇİFTLİKLERİNDE KORONA TESPİT EDİLMİŞTİ

Dünyanın en büyük vizon üreticileri Danimarka ve Hollanda'da da vizon çiftliklerinde koronavirüs tespit edilmişti.

Hollanda Hükümeti, Mayıs'ta iki çiftlik çalışanında koronavirüs tespit edilmesinden sonra on binlerce vizonu itlaf etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Haziran'da bunun virüsün hayvanlardan insanlara geçebileceğini gösteren ilk örnek olabileceğini açıklamıştı.

WHO epidemiyolojistlerinden Dr. Maria van Kerkhove, "Hastalığı vizonlara geçiren ve bunun sonucunda bu hayvanlardan hastalık kapan insanlar var. Hastalığın bulaşması açısından bunun ne anlama geldiğini, vizonların nasıl bir rol oynadığını öğrenmeye çalışıyoruz" demişti.

BBC

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