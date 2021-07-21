Koronavirüs tablosunda endişe yaratan değişim! Pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katladı
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Koronavirüs tablosunda endişe yaratan değişim! Pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katladı

Koronavirüs tablosunda endişe yaratan değişim! Pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katladı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de 10 Temmuz'da koronavirüs testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,42'e yükseldi. Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi. Öte yandan koronavirüs kaynaklı ölümlerde de son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46'sının Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.

Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.

20 TEMMUZ İTİBARIYLA ÜÇTE BİR ORANINDA ARTTI

Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz'da yüzde 3,01, 17 Temmuz'da yüzde 3,27, 18 Temmuz'da yüzde 3,28, 19 Temmuz'da ise yüzde 3,38 olarak gerçekleşti.

Dün ise 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi. Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.

SON 10 GÜNÜN EN YÜKSEK VEFATI 18 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, 10-11 Temmuz'da 37, 12 Temmuz'da 49, 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35, 17 Temmuz'da 38 kişi hayatını kaybetti.

Son 10 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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