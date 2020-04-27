Koronavirüs sürecini ağaç evlerde geçiriyorlar
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Koronavirüs sürecini ağaç evlerde geçiriyorlar

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde bazı aileler Ödemiş'e bağlı Gölcük Mahallesinde bulunan ahşap evlerde kendilerini izole etmeyi tercih ediyor.

Koronavirüs sürecini ağaç evlerde geçiriyorlar
27.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:45

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde bazı aileler Ödemiş'e bağlı Gölcük Mahallesinde bulunan ahşap evlerde kendilerini izole etmeyi tercih ediyor.

Temiz havası ve doğal güzellikleri nedeniyle bin 49 rakımlı Gölcük'te ahşap evleri bulunan vatandaşlar, her yıl haziran ayında çıktıkları yaylaya bu yıl salgın nedeniyle erken göçtü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden gelerek ahşap evde yaşamaya başladığını belirten Selahi Altıntoprak, burada kendilerini daha güvende hissettiklerini, doğal güzelliklerin keyfini çıkardıklarını belirtti.

Salgına karşı yaz mevsimi yerine mart başında İzmir'den gelerek kendilerini karantinaya aldıklarını ifade eden Esra Yetkin de 16 aylık bebeğiyle doğayla iç içe bir yaşam sürdüklerini kaydetti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Emre Yetkin de insanların büyük şehirlerde sokağa dahi çıkamadığı bir dönemde doğa harikası bir yerde yaşamanın kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirtti.

Gölcük yaylasını tercih edenlerden Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ise kendilerini doğal ortamda izole ettiklerini, salgına karşı yaylada daha az kaygılı olduklarını ifade etti.

Koronavirüs sürecini ağaç evlerde geçiriyorlar

Kaynak: AA

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