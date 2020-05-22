Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı Avcılar'da yeni açılan bir berber, koronavirüs salgınına karşı bir hemşireyi işe aldı. Hemşire, gelen müşterilerin ateşlerini ölçüyor ve bilgilendirmeler yapıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatıldıktan 51 gün sonra tekrar iş başı yapan berberlerde koronavrirüse karşı önlemler tebliğ edilmişti. Avcılar'daki bir berber de bu önlemlere ek olarak bir sağlık çalışanını işe aldı. Sağlık çalışanı gelen müşterilerin ateşlerini ölçüyor, dezenfekten kullanmalarını ve ayaklarına galoş giymelerini sağlıyor.

BERBERİNDE EK ÖNLEM ALDI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler 51 gün sonra bu hafta başında iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler yeni dönemde kendilerine tebliğ edilen önlemleri uygulamaya başlarken, Avcılar'daki bir berber bunlara ek önlem olarak bir sağlık görevlisini de işe başlattı. Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki berber Öztürk Karahan, dükkanının üzerine "İşyerimizde Koronavirüs tedbirlerimiz ve hijyen çalışmalarımız kendi sağlık personelimiz hemşiremiz tarafından tam gün takip ve kontrol edilmektedir" pankartını astırdı.

GELEN MÜŞTERİLERİ KONTROL EDEREK UYARILARDA BULUNUYOR

Erkek berberinde göreve başlayan erkek hemşire Yeter Mercan, gelen müşterileri ateşlerini ölçerek içeri alırken, bunların dezenfektan kullanmasını ve ayaklarına galoş giymesini istiyor. Ayrıca virüs ile ilgili alınan önlemlerle ilgili bilgiler de veriyor. İş yerinde diploması asılan Mercan, 25 yıllık sağlık görevlisi olduğunu belirterek, "Kıramayacağım bir insan olan Öztürk Karahan, herkesin bu salgından çok tedirgin olduklarını belirterek iş teklifi ile yanıma geldi. Gelen müşterilerin ateşini ölçüyoruz, dezenfektan kullandırıyoruz, ayaklarına galoş giymelerini sağlıyoruz. Güvenle bize bakıyorlar. Henüz olmadı ancak, yüksek ateşle gelen olursa direkt hastaneye yönlendiririz. Şimdiye kadar hep güzel tepkiler aldık" dedi.Müşterilerden Zakir Doğan, berberde elinde ateş ölçer bulunan erkek hemşire görünce çok şaşırdığını ancak, bu uygulamanın yerinde olduğunu söyledi.

"EVİMİZE DAHA RAHAT GİDİYORUZ"

İş yeri sahibi Öztürk Karahan, berber dükkanlarının ruhsatında sağlık tesisi diye yazıldığını, bu meslek grubunun her zaman sağlık görevlilerinden destek alması gerektiğini belirtti. Karahan, şöyle dedi: "Koronavirüs nedeniyle sağlıkçı bir arkadaşımızı kadromuza aldık. Buraya gelen müşterilerimizin yanı sıra ve bizler rahat olalım dedik. Arkadaşımız müşterinin ateşini ölçüyor, göz takibi ile durumuna bakıyor. Gerekirse hastaneye yönlendirir. Sterilizasyon çalışmalarımızı da bu arkadaşımız yapıyor. Burada ve evimize gittiğimizde artık daha rahat gidiyoruz. Güzel tepkiler aldık. Ancak, bunu her iş yeri yapamaz. Arkadaşımızın maaş ve SGK primi ile bize maliyeti 3 bin TL'nin üzerinde. Ama bu Allah korusun hastane maliyetinden çok daha düşük. Hiç önemli değil."

Kaynak: DHA