Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler
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Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler

Dr. Ergi Hysi, "Kişinin kaygılarından kurtulması ve gevşemesi için nefes egzersizleri önerilebilir.

Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler
03.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:40

Dr. Ergi Hysi, "Kişinin kaygılarından kurtulması ve gevşemesi için nefes egzersizleri önerilebilir. Solunum egzersizleri, kişinin yalnız başına evinde yapabileceği rehabilitasyon tekniğidir. Ancak gerektiğinde kişi, hekime başvurarak profesyonel yardım da alabilir. Solunum egzersizleri ile bağışıklık sistemi de güçlendirilebilir" dedi.

Koronavirüs, akciğerleri etkileyerek kişide solunum güçlüğüne neden olan virüs olarak karşımıza çıkıyor. Akciğer kapasitesinin artırılmasına yönelik solunum egzersizleri, koronavirüs ile mücadele ve tedavi sonrası dönemde akciğerlerin rehabilitasyonu için önemli. Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Ergi Hysi, koronavirüs sonrası akciğerlerimizi güçlendirecek egzersizler hakkında önemli bilgiler verdi.

Akciğerlerin mümkün olan en üst kapasite ile çalışmasına olanak tanıyan egzersizlerin, kişinin hastalığa yakalanmasına karşı vücut direncini arttırdığını belirten Dr. Hysi, hastalığı geçiren kişilerin de hızla sağlığına kavuşmasında önemli bir rol oynağını söyledi.

"SOLUNUM EGZERSİZLERİ İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLEBİLİR"

COVID-19'un akciğerleri etkilediği hatırlatan Dr. Ergi Hysi, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO) tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan COVID-19, akciğer tutulumu ile karakterize bir hastalıktır. Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoniye neden olan koronavirüs, akciğer fonksiyonlarının kaybı, solunum kapasitesinin düşmesi, öksürük ve yorgunluk gibi belirtilere yol açar. Kişinin akciğer kapasitesinin düşmesine yol açan hastalığın bulaşma riskine karşı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak son derece önemlidir. Kişinin hastalığa yakalanması durumunda akciğer kapasitesi hızla gerileyerek solunum güçlüğüne neden olur. Tedavinin tamamlanmasının ardından hasta taburcu edildiğinde dahi kişi, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı çekmeye devam edebilir. Evinde tedavi gören hastalar da solunum egzersizleri yaparak akciğer kapasitesini artırabilir. Tüm bunların yanı sıra koronavirüsün oluşturduğu korku ve kaygı da insanların solunum darlığı hissetmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda da kişinin kaygılarından kurtulması ve gevşemesi için nefes egzersizleri önerilebilir. Solunum egzersizleri, kişinin yalnız başına evinde yapabileceği rehabilitasyon tekniğidir. Ancak gerektiğinde kişi, hekime başvurarak profesyonel yardım da alabilir. Solunum egzersizleri ile bağışıklık sistemi de güçlendirilebilir" dedi.

"EGZERSİZLER YORGUNLUK OLUŞTURMADAN YAPILMALI"

Solunum egzersizleri, kişinin bağışıklık sisteminin güçlenmesine, akciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirmesine ve akciğer kapasitesinin artmasına yardımcı olduğunu belirten Dr. Hysi, "Tüm egzersiz türleri gibi solunum egzersizleri de fazla yorgunluk oluşturmadan yapılmalıdır. Her yaştan kişinin rahatlıkla uygulayabileceği egzersizlerin günde 15 ila 20 dakika boyunca yapılması yeterlidir. Egzersize başlamadan önce kişi, dik bir şekilde oturmalıdır. Bir el göğse ve diğer el karnın üst kısmına, kaburgaların bittiği noktaya koyularak akciğerlerdeki tüm hava boşaltılır. Karnın üst kısmındaki el ile göğsün alt kısmına hafifçe bastırılır. Ardından yalnızca burundan alınan hava, birkaç saniye tutulduktan sonra ağızdan üflenerek verilir. Nefes alınırken karın bölgesinin mümkün olduğunca şiştiğinden emin olunmalıdır. Havanın akciğerlerin tamamına ulaştığı düşünüldüğünde ise akciğerler tamamen boşaltılana kadar nefes ağızdan verilmelidir. Akciğerlerdeki hava tamamen boşaltıldığında karın bölgesine koyulan el ile tekrar bastırılarak karna doğru burundan nefes alınır" şeklinde konuştu.

EGZERSİZLER 3 SET HALİNDE UYGULANIYOR

Dr. Hysi, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İkinci solunum egzersizi de dik bir şekilde oturularak yapılır. Akciğerin farklı bölgelerine hava alınmasına çalışılan bu egzersizde her iki el de vücudun yan taraflarına, parmak uçları birbirine bakacak şekilde göğüs kafesinin alt kısmına yerleştirilir. Egzersize başlarken, akciğerlerdeki tüm hava boşaltılır. Ellerle hafifçe basınç uygulanır ve mümkün olduğunca derin bir nefes alınır. Akciğerler tam kapasite ile hava ile doldurulduğunda 3-5 saniye boyunca nefes tutulur. Ardından ağızdan üflenerek akciğerlerdeki hava boşaltılır.Üçüncü ve son teknikte ise eller, göğüs bölgesine koyulur. Yüzük, orta ve işaret parmaklar köprücük kemiklerine gelecek şekilde her iki el de konumlandırılır. Akciğerlerdeki tüm hava boşaltılır ve ellerin bulunduğu bölgeye hafifçe bastırılarak burundan derin bir nefes alınır. 3-5 saniye boyunca nefes tutulduktan sonra hava, ağızdan üflenerek boşaltılır. Böylece akciğerlerin farklı segmentlerine yönelik solunum egzersizleri tamamlanmış olur. Bu şekilde yapılan egzersizler 3 set halinde 10 kez yapılabilir".

(İHA)

Kaynak: İHA

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