Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Çin'de, Covid-19 salgınının başladığı ve 76 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilen Vuhan kentinin tüm giriş ve çıkışları açıldı.

07.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:42
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Vuhan'ın girişindeki tüm yollar trafiğe açıldı ve insanların araçlarıyla kentten çıkmalarına izin verildi.

Vuhan, Covid-19 salgını yüzünden 23 Ocak'tan bu yana dış dünyadan tecrit edilmişti. Metro, otobüs ve feribotlar dahil kentle tüm ulaşım kesilmişti. Havalimanı ve demiryolu garları da kapatılmıştı. Vuhan sakinlerine özel izin olmadan kentten ayrılmaları yasaklanmıştı.

TREN VE HAVA ULAŞIMI DA AÇILIYOR

28 Mart'ta Vuhan'a trenlerin girişine izin verilmişti. Yarından itibaren trenlerin çıkışına da izin verileceği kentin kısmen hava ulaşımı da açılacak.

DÜNYA GENELİNDEÖLÜ SAYISI 80 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 930, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 897 can kaybıyla İspanya, 12 bin 227 ile ABD, 10 bin 328 ile Fransa, 6 bin 159 ile İngiltere ve 3 bin 872 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi yaşamını yitirirken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 101 can kaybıyla Hollanda ve 1905 ölümle Almanya oldu. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 300 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 300 bini geçti. Sağlığına kavuşan 77 bin 167 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı

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Yeni tip koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı

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