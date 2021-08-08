Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 699 oldu (2)
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 699 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 699 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

HAKKARİ, BİR HAFTADA 40'INCI SIRADAN 13'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Hakkari'deki aşılama oranlarını örnek göstererek, "Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldi.

HAKKARİ, BİR HAFTADA 40'INCI SIRADAN 13'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Hakkari'deki aşılama oranlarını örnek göstererek, "Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı!" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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