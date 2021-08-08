Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 699 oldu (2)

HAKKARİ, BİR HAFTADA 40'INCI SIRADAN 13'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Hakkari'deki aşılama oranlarını örnek göstererek, "Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldi.