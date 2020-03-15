Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte yolları
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Londra Üniversitesi, Teknoloji, Güncel
BBC

Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte yolları

Tüm dünyada etkisini artıran koronavirüs salgını birçok insanın hayatına mal olurken, bir çok insanı da tehlike altına almış durumda. Ölümcül virüse karşı insanların tedbirleri artırmasının yanında her gün defalarca dokunduğumuz telefonların nasıl temizlenmesi gerektiği de akıllarda soru işareti oluşturdu. İşte cevabı...

15.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:38
Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte yolları

Dünya genelinde insanların hayatını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı tedbirler artırılıyor. Ancak gün içinde sık sık dokunduğumuz cep telefonlarımızı bu ölümcül virüse karşı nasıl korumalıyız?

İŞTE MADDE MADDE TELEFON TEMİZLİĞİ

1. Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın.

2. Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.

3. Mikrofiber bezi su ve evde kullanılan sabunla ıslatın.

4. Nazikçe telefonun yüzeyini bu nemli bezle silin.

5. Giriş çıkışlardan telefona su kaçmamasına dikkat edin. Çünkü suya dayanıklı telefonlar bile zaman içerisinde koruma özelliğini yitirebiliyor.

6. Son olarak telefonunuzu temiz bir mikrofiber bezle kurulayın.

TELEFON KILIFLARI DİKKATLE TEMİZLENMELİ

Sadece su ve sabun kullanmak bile telefonunuzdan bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde temizliyor. Telefon temizliği konusunda dikkat edilecek en önemli hususlardan biri de kullanılan telefon kılıfları.

HER TEMASTAN SONRA ELLER İYİCE YIKANMALI

Telefonunuzu UVC ışınlarını kullanarak sterilize eden cihazlar da bulunuyor. Ancak bazı telefonların ve kılıfların zaman içerisinde renkleri solabiliyor. Bir diğer önemli husus ise, telefona dokundukça artan mikropların çoğalmasını engellemek için ellerin iyice yıkanması gerekiyor.

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Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte yolları

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Tüm dünyada etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte yolları

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