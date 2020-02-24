Koronavirüs salgını: Covid-19 küresel piyasaları vurdu, Çin şirketlere vergi indirimi sözü verdi

24.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:27

Yeni tip koronavirüs olan Covid-19'un, Çin dışında başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere çeşitli ülkelerde etkisini göstermesi nedeniyle artan risk algısı, küresel bazda piyasaları olumsuz etkilerken, sert düşüşler yaşanıyor.



Küresel bazda riskten kaçış, ABD hazine tahvil faizlerinin 2016'dan bu yana en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle